Истребители Су-35С поднимались в небо для сопровождения самолета США

Экипажи трех истребителей Су-35С вылетали на перехват стратегического бомбардировщика В-1В ВВС США. Они сопроводили его над Охотским морем.

Об этом заявили в Национальном центре управления обороной Российской Федерации, пишет ТАСС. Воздушную цель, приближающуюся к границе РФ, заметили над нейтральными водами Тихого океана. Это произошло примерно в полдень в пятницу, или около 19 часов по местному времени.

Сразу поочередно подняли три Су-35С. Они последовательно сопроводили стратегический бомбардировщик В-1В ВВС США. Нарушения российской границы не было допущено.

Летчики вернулись на базу после того, как американский бомбардировщик удалился от границы России. Полет Су-35С проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Светлана Цыганкова