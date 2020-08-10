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Российская газета

Истребители Су-35С поднимались в небо для сопровождения самолета США

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Источник изображения: Артем Житенев/ РИА Новости

Экипажи трех истребителей Су-35С вылетали на перехват стратегического бомбардировщика В-1В ВВС США. Они сопроводили его над Охотским морем.

Об этом заявили в Национальном центре управления обороной Российской Федерации, пишет ТАСС. Воздушную цель, приближающуюся к границе РФ, заметили над нейтральными водами Тихого океана. Это произошло примерно в полдень в пятницу, или около 19 часов по местному времени.

Сразу поочередно подняли три Су-35С. Они последовательно сопроводили стратегический бомбардировщик В-1В ВВС США. Нарушения российской границы не было допущено.

Летчики вернулись на базу после того, как американский бомбардировщик удалился от границы России. Полет Су-35С проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.


Светлана Цыганкова

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
В-1В Lancer
Су-35С
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