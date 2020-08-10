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Деловая газета "Взгляд"

В Бундестаге расценили угрозы США как «объявление экономической войны»

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Рейхстаг
Здание Рейхстага, где теперь заседает Бундестаг.
Источник изображения: livetrips.ru

Письмо американских сенаторов с угрозами немецкому порту Муркан, где лежат трубы для завершения строительства «Северного потока – 2», является «объявлением экономической войны», заявил депутат Бундестага, эксперт фракции «Союз-90»/«Зеленые», экс-министр окружающей среды Германии Юрген Триттин.

"Берет верх дурная привычка отправлять из США письма с угрозами в адрес немецких предприятий", – сказал Триттин в комментарии Dpa, передает ТАСС.

Он отметил, что письмо сенаторов США незаконно с точки зрения европейского и международного законодательств.

Ранее стало известно, что американские сенаторы выдвинули требование к руководству немецкого порта Муркан в городе Засниц, согласно которому администрация порта должна прекратить работы по поддержке строительства "Северного потока – 2".

После этого Восточный комитет германской экономики (OAOEV) призвал власти страны и Евросоюза объединиться против санкций США в отношении "Северного потока – 2" и защитить немецкие и европейские компании.

21 июля палата представителей Конгресса США одобрила проект оборонного бюджета на 2021 финансовый год, куда включили расширенные санкции против "Северного потока – 2". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что санкции неприемлемы и противоречат законодательству.



Алексей Дегтярев

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Россия
США
Проекты
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