Истребители Су-35 сопроводили бомбардировщик США над Охотским морем

В Национальном центре управления обороной отметили, что нарушения государственной границы России стратегическим бомбардировщиком В-1В ВВС США не допущено

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Три истребителя Су-35 вылетали на перехват стратегического бомбардировщика США и сопроводили его над Охотским морем. Об этом сообщили журналистам в Национальном центре управления обороной (НЦУО) РФ.

По данным военных, около 19:00 по местному времени (12:00 мск) российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Тихого океана была обнаружена приближающаяся к государственной границе России воздушная цель.

"Для перехвата цели в воздух поочередно были подняты три истребители Су-35С из состава дежурных по противовоздушной обороне (ПВО) сил Восточного военного округа, которые классифицировали и последовательно сопроводили стратегический бомбардировщик В-1В ВВС США над акваторией Охотского моря", - сообщили в национальном центре.

Там подчеркнули, что нарушения государственной границы РФ стратегическим бомбардировщиком В-1В ВВС США не допущено. "После удаления американского самолета от государственной границы Российской Федерации российские истребители благополучно вернулись на аэродром базирования", - сообщили в НЦУО.

По информации ведомства, весь полет российских самолетов Су-35С проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.