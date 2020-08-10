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Интерфакс-АВН

Лётчики-истребители Северного флота отработали ведение воздушного боя в небе Заполярья

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Палубный многоцелевой истребитель МиГ-29К
Палубный многоцелевой истребитель МиГ-29К.
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Павел Львов

Москва. 7 августа. ИНТЕРФАКС - Учебно-тренировочные полёты проведены в пятницу во всех истребительных эскадрильях и авиаполках объединения ВВС и ПВО Северного флота (СФ), сообщают российские военные.

"В полётах приняли участие лётчики на корабельных истребителях МиГ-29К и МиГ-29КУБ, Су-33 и МиГ-31. Полёты осуществлялись с аэродромов базирования в Мурманской области", - сказано в сообщении СФ, поступившем в "Интерфакс".

"В общей сложности в полётах было задействовано 12 экипажей. Они отработали приёмы ведения воздушного боя, перехват и поражение пилотируемых и беспилотных средств, а также уход от атаки истребителей условного противника", - информирует штаб СФ.

По его данным, полёты плановые.

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Страны
Россия
Продукция
МиГ-29К
МиГ-29КУБ
МиГ-31
Су-33
Проекты
СФ
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