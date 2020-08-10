Троллинг или фэнтези: Рогозин задумался о "Буране"

Эксперты раскритиковали планы Рогозина об аналоге "Бурана"

Дмитрий Рогозин поручил разработать на замену кораблю "Союз" крылатый возвращаемый корабль типа знаменитого "Бурана". Эксперты рассказали, почему эта идея утопична и мало отличается от других прожектов Роскосмоса.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин выступил с очередным обратившим на себя заявлением, сказав, что в России начата разработка крылатого пилотируемого космического челнока, аналогичного знаменитому советскому кораблю «Буран». Об этом чиновник заявил в интервью РИА «Новости».

"Нам, если и делать замену "Союзу МС" для обслуживания орбитальных станций, потому что эксплуатация "Орла" (пилотируемый корабль) будет дороговата для этих целей, нужно делать многоразовый корабль совершенно иной конфигурации - что-то по типу "Бурана" с возможностью посадки на взлетно-посадочные полосы. Я такую задачу поставил нашим инженерам. Корпорация "Энергия" и другие коллективы сейчас будут предлагать такого рода варианты космической техники", - сказал глава Роскосмоса.

При этом Рогозин отметил, что корабль "Союз МС", конечно, еще послужит. «Он постоянно модернизируется. Но бесконечная модернизация губительна для развития космической техники. Электрическая лампочка появилась не в результате модернизации свечей», - добавил он.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты сходятся в том, что слова о разработке нового корабля снова основаны на фантазии, и у страны просто нет компетенций необходимого уровня.

«У нас в свое время был проект шестиместного многоразового корабля «Клипер», конкурс на который в 2006 году закончился безуспешно. А в 2012 году, кажется, на заседании общественного совета при главе Военно-промышленной комиссии, которым был Рогозин, космонавт Сергей Крикалев сказал, что главная причина, по которой мы отказались от «Клипера» - то, что уже в 2006-07 годы эта задача превышала наши технологические возможности - мы уже не могли создать крылатый корабль, который будет возвращаться на крыльях и садиться на аэродром, - вспоминает эксперт в области космонавтики, создатель проекта Buran.Ru Вадим Лукашевич. -

Специалист тогда сказал, что технологически мы этого уже не можем. Это выше наших возможностей. Уже не существует той кооперации, ведь «Буран» делал весь Советский союз. Нет тех предприятий, которые могли бы это сделать, нет тех людей, потеряны наработки. Недавно я был в ЦАГИ, и нам показывали термо-вакуумную камеру, где испытывали «Буран», так вот она не запускалась уже почти 30 лет».

Он напомнил, что Рогозина на том совещании не было, а самого Лукашевича, который был членом совета, после его выступления исключили из состава. «Я тогда сказал, что у нас будет не та космонавтика, которую вы обсуждаете и хотите, а та, которую нам позволит иметь наша экономика. А экономика у нас в полной заднице. Так и вышло», - рассказал эксперт.

По словам специалиста, всего ранее в мире было две фирмы, способных разрабатывать крылатые космические аппараты, - это НПО «Молния» и американская Rockwell International. При этом, когда создавали «Буран», в НПО «Молния» работали 6 тыс. человек.

«Сейчас там дай бог человек 30-40 всего работает, ее два или три раза банкротили, там уже толком ничего нет, - добавил Лукашевич. - Какой крылатый корабль, если мы свой «Орел» сделать не можем - простую капсулу, частично многоразовую. Только разговоры о переименовании - «Федерация», «Орел»… Начали раньше Маска, а он свой Dragon уже запустил. А ведь посадка на полосу - это задача другого уровня сложности.

Когда Рогозин такое заявляет, значит - он вообще не понимает, о чем говорит. Это даже не фэнтези, а бред сивой кобылы».

Аналогичного мнения придерживается и заслуженный летчик-испытатель России Магомед Толбоев, участник программы «Энергия Буран», который в 1988 году встречал орбитальный корабль на самолете МиГ-25 из его единственного космического полета.

«Разговоры об этом постоянно идут, но я не вижу, чтобы что-то двигалось. Модель корабля постоянно выставляется на авиасалонах. Вся производственная цепочка рухнула, и, чтобы ее восстановить, нужны деньги. От «Молнии» ничего не осталось, от ЭМЗ (Экспериментальный завод имени Мясищева) тоже, в Жуковском построили гражданский аэропорт, - отметил испытатель. - Это трагично для России как державы. Нельзя жить одними заявлениями. Сегодня все, что есть в авиакосмической отрасли, - это разработки 60-70 годов», - считает Толбоев.

В своем интервью Рогозин рассказал и о других инновационных планах Роскосмоса, в том числе - создать ракету-носитель "Союз-СПГ" с многоразовой первой ступенью, которая превзойдет Falcon 9 от SpaceX по расчетному количеству пусков. "На замену "Союзу-2" мы делаем ракету на метане. Она будет изначально создаваться как многоразовый ракетно-космический комплекс. Не "полумногоразовый", как у SpaceX, а многоразовый", - сказал Рогозин. Он пояснил, что такая ракета будет способна совершить 100 полетов. Носитель Falcon 9 от SpaceX рассчитан на десять стартов.

«Главные слова у Рогозина - «будет», «можем», «построим». Однако у Маска, который тоже мечтатель, метановый двигатель Raptor уже летает. Надо понимать, что в Роскосмосе сменилась парадигма - дел нет, поэтому, чем меньше дел, тем больше слов. Это пустой треп. Заявление Рогозина - это троллинг, только не ясно, кого - нас с вами, или того, кто стоит выше него», - добавил Лукашевич.

Павел Котляр