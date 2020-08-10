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Российская газета

Советский гусеничный ЗРК "Квадрат" вооружили "Атоллом" в Ливии

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Источник изображения: SSGT Cherie A. Thurlby, U.S. Air Force / wikimedia.org

Противоборствующие стороны в Ливии пытались защититься от воздушных атак при помощи старых советских зенитных ракетных комплексов "Квадрат". Такое оружие было приобретено у Советского Союза еще режимом Муаммара Каддафи.

По оценкам военных экспертов, большая часть ЗРК этого типа к началу гражданской войны в 2011 году находилось в нерабочем состоянии. Однако ввиду того, что в последующем конфликтующие группировки начали активно применять боевую авиацию, технику постепенно стали реанимировать.

Например, бойцам Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Хафтара удалось вернуть в строй несколько пусковых установок и машин разведки и наведения. В результате в мае прошлого года удалось сбить Mirage F.1 французского производства, пилот которого катапультировался и был взят в плен.

Позже с помощью "Квадрата" удалось уничтожить легкий штурмовик L-39, также принадлежавший силам Правительства национального согласия.

Противники Хафтара, в свою очередь, разворачивали такие комплексы ПВО в районе авиабазы в Мисурате. Правда, о каких-то их победах неизвестно.

Также несколько лет назад бойцы ЛНА пытались устанавливать на пусковые установки ракеты класса "воздух-воздух" К-13, известные также под натовским обозначением AA-2 Atoll. Одна боевая машина должна была нести пять таких средств поражения, но о фактах реального участия в боях этого образца пока не известно.



Алексей Брусилов

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  • В новости упоминаются
Страны
Ливия
Франция
Продукция
L-39
КУБ
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