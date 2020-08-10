Эксперт рассказал о мерах предосторожности от случайной ядерной войны

Случайная ядерная война не нужна ни одному государству, и, чтобы исключить ответный ядерный удар на запущенный научный спутник, в России предусмотрен ряд мер, рассказал «Известиям» 7 августа главный редактор сайта MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев.

Ранее в этот день Минобороны рассказало, при каких условиях Россия может нанести противнику сокрушительный удар, в том числе с использованием ядерного оружия.

Защита от дурака

«Любой обнаруженный пуск большой ракеты — угроза, пока не ясно, куда она летит. А для того, чтобы определить направление полета, надо наблюдать ракету какое-то время. Поэтому, например, запуск геофизической ракеты в Норвегии в район Северного полюса теоретически может быть воспринят опасным», — сказал Корнев.

В России действует система предупреждения о ракетном нападении. Она постоянно ведет контроль космического околоземного пространства. Это важно, потому что любая баллистическая ракета летит через космос, пояснил военный эксперт.

«Система обнаруживает любые баллистические объекты. К ним относятся спутники и боеголовки, куски ракет, ракетоносителей. Соответственно она ведет учет тысяч этих объектов, которые сейчас летают. И обнаруживает любой угрожающий объект за 15–20 минут до того, как он прилетит. Изначально любой пуск приводит систему в повышенную боеготовность», — сказал Корнев.

По его словам, если в сторону России летит одна ракета, теоретически российское руководство может успеть связаться с руководством США. Для этих целей между странами есть горячая линия.

Кроме того, он рассказал, что в России существует противоракетная система, по крайней мере центрального промышленного района и Москвы. По его словам, в теории она должна без вопросов уничтожить одиночную цель.

«Красные линии»

«Основы государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания» оговаривают возможные угрозы, на которые страна может ответить ядерным оружием», — отметил собеседник «Известий».

Самый главный пункт концепции — это запуск баллистических ракет, атакующих Россию. Обнаружив летящие в сторону России ракеты, можно предположить, что это ракеты типа американских Trident II или китайских «Дунфэн-21», рассуждает специалист.

Но невозможно заранее определить, оснащены ли они ядерным зарядом или нет. Поэтому по умолчанию считают, что оснащены. Также актом агрессии может считаться любая угроза силам стратегического сдерживания.

«Например, неизвестно, зачем вооруженный беспилотник летит на пункт управления системы «Периметр». Эта угроза может послужить поводом для нанесения ответного ядерного удара», — пояснил главный редактор. Он подчеркнул, что для оценки вероятности опасности учитываются и другие факторы, которые анализируются в комплексе.

Еще одной «красной линией» России, обозначенной в концепции, является открытая агрессия против государства. Такое нападение воспринимается как повод для применения стратегических ядерных сил, добавил эксперт.

Война без победителя

«В ядерной войне не будет победителя. Несколько десятков ядерных взрывов и Земля будет отброшена в цивилизационном развитии на столетия назад», — напоминает Дмитрий Корнев.

Даже если в одной части света не упадет ни одной бомбы, а в другой — сто, климат изменится на всей планете, и жизнь не будет прежней для всех жителей Земли, отметил главный редактор.

По его словам, в последнее время, в частности в США, широко обсуждается концепция ограниченной ядерной войны. Речь идет о локальном применении тактических или маломощных ядерных боеприпасов.

«Здесь могут возникнуть всякие вопросы и нюансы — а насколько мощный был взрыв? А считать его за ядерный или не считать? Озвученная Россией концепция ставит точку в этом вопросе. Без разницы, какой мощности будет боеприпас, главное — это ракета, угроза объектам ядерной инфраструктуры и агрессия против государства», — заключил военный эксперт.

2 июня президент РФ Владимир Путин утвердил основы государственной политики в области ядерного сдерживания. В документе описаны главные угрозы для страны в данной сфере.

В документе отмечается, что субъектами сдерживания РФ считает страны — обладатели ядерного оружия, страны, рассматривающие Москву в качестве противника, военные блоки и союзы, а также государства, предоставляющие свою территорию для развертывания стратегических наступательных средств. Доктрина подразумевает, что РФ может применить ядерное оружие в ответ на нападение.

В 2018 году Вашингтон принял новую ядерную доктрину и оставил за собой право нанести ядерный удар первым.