Газета Министерства обороны Российской Федерации "Красная Звезда" 7 августа 2020 года опубликовала установочную статью "Об основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания" за подписями начальника управления Главного оперативного управления Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации генерал-майора А.Е. Стерлина и ведущего научного сотрудника Центра военно-стратегических исследований Военной академии Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации полковника А.Л. Хряпина.

Бомбардировщики Ту-160 и Ту-22М3 Дальней авиации ВКС России на Параде Победы в Москве 24.06.2020 (с) Саид Аминов / saidpvo.livejournal.com

Высшим приоритетом государственной политики РФ в области национальной безопасности является обеспечение ядерного сдерживания как основы стратегического сдерживания.

Нарастание негативных тенденций в мире, сопровождающих процесс становления новой системы глобальной и региональной безопасности, способствует созданию предпосылок для активизации текущих и возникновения новых угроз военной безопасности Российской Федерации, которые могут перерасти в военные конфликты различного масштаба и интенсивности.

Важнейшим постулатом обеспечения военной безопасности нашего государства является гарантированное сдерживание любого потенциального противника, в том числе и коалиционного состава, от развязывания военной агрессии против Российской Федерации и (или) ее союзников. В его основе лежат боевые возможности отечественных Вооружённых Сил (в первую очередь ядерных сил) по нанесению агрессору "неприемлемого ущерба" в любых, даже самых критичных условиях обстановки (удара "возмездия").

Именно поэтому высшим приоритетом государственной политики Российской Федерации в области военной и в целом национальной безопасности является обеспечение ядерного сдерживания как основы стратегического сдерживания.

Официальные взгляды Российской Федерации на ядерное сдерживание в современных условиях были публично продекларированы 2 июня 2020 года в "Основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания" (далее - Основы). Необходимо подчеркнуть, что появление документа такого уровня в публичном пространстве произошло впервые за всю историю Советского Союза и Российской Федерации как его правопреемника.

Являясь документом стратегического планирования в области обеспечения военной безопасности, Основы определяют опасности и угрозы, для нейтрализации которых осуществляется ядерное сдерживание, основные принципы и субъекты сдерживания и, самое главное, условия возможного перехода к применению ядерного оружия.

Опубликование Основ вызвало широкий резонанс в зарубежных и отечественных средствах массовой информации и стало неожиданным для большинства экспертов в области ядерных вооружений, мнения которых по ряду ключевых положений этого документа разделились.

Так, например, в средствах массовой информации США и их союзников по НАТО акцент сделан на "агрессивности" политики России, её стремлении "оправдать создание своих новых стратегических вооружений", "снизить порог применения ядерного оружия" и внести раскол в ряды блока. А для устрашения своих союзников по НАТО, особенно на восточном фланге, Соединённые Штаты приписывают России несуществующую концепцию "эскалации для эскалации".

В более взвешенных публикациях "нейтральных" специалистов говорится о желании России придать международную легитимность российским инициативам в области ядерного сдерживания в условиях агрессивных американских шагов по наращиванию ударных вооружений и слома системы международных договоров в области контроля над вооружениями.

При этом ряд западных экспертов и большинство отечественных специалистов отмечают своевременность появления документа и желание России сдержать развязываемую США гонку вооружений, милитаризацию космоса, модернизацию американской противоракетной обороны и слом системы международной безопасности. А декларацию условий возможного перехода к применению ядерного оружия расценивают как предупреждение о бесперспективности "силового давления" на Россию и её готовности к вооружённой защите своих национальных интересов.

Для объективной оценки подхода России к ядерному сдерживанию необходимо провести всестороннюю оценку военно-политических условий, при которых наше государство пошло на действительно беспрецедентный шаг и впервые за всю историю обладания ядерным оружием опубликовало своё видение его роли и места в общей системе национальной безопасности.

Не секрет, что за последние годы ситуация в мире существенно обострилась в связи с действиями американского руководства по планомерному разрушению системы международной безопасности и контроля над вооружениями, с таким трудом выстроенной к концу XX века. Началом этому процессу послужил односторонний выход США в 2002 году из Договора по ПРО, который на протяжении многих лет являлся основой для ограничения стратегических наступательных вооружений. Затем последовал выход США в 2019 году в одностороннем порядке из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (Договор РСМД), а в 2020 году США заявили о прекращении участия в Договоре по открытому небу.

По-видимому, основной целью выхода США из Договора РСМД является размещение ракетных комплексов с ракетами средней и меньшей дальности наземного базирования вблизи российских границ, а из Договора по открытому небу - исключение контроля вооружений над своей территорией.

На очереди последнее действующее соглашение в системе международной безопасности и контроля над вооружениями - Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений 2010 года (Договор СНВ-3), срок окончания которого - 5 февраля 2021 года. При этом США, анонсируя отказ от его продления, уже не ищут каких-либо причин выхода, связанных с обвинениями в его нарушении со стороны России.

Российская Федерация предложила продлить срок действия Договора СНВ-3, поскольку это позволит сохранить контроль над СНВ обеих сторон, обеспечит транспарентность состава их СНВ и, как следствие, даст возможность достоверно прогнозировать их боевые возможности на указанный период. При этом появится дополнительное время для поиска решений по проблемным вопросам ограничения стратегических наступательных вооружений и продвижения к новому соглашению.

В случае прекращения действия Договора СНВ-3 военно-политическая обстановка существенно осложнится, так как в отсутствие ограничительных договорных норм возможно бесконтрольное наращивание Соединёнными Штатами своих стратегических вооружений.

Подчеркнём, что это чрезвычайно опасный путь, потому что мир снова, как и во второй половине XX века, будет балансировать на грани мировой ядерной катастрофы. Под большим вопросом останется судьба Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

Разрушение ДНЯО может стать тем спусковым крючком, который приведёт к гонке ядерных вооружений во всём мире и росту числа стран, обладающих ядерным оружием, в первую очередь "пороговых".

Что касается ДВЗЯИ, то Россия взяла на себя соответствующие договору обязательства ещё 20 лет назад. В то же время американцы, подписав в 1996 году ДВЗЯИ, так до сих пор его не ратифицировали. Примечательно, что "союзником" США по подходам к этому договору является КНДР. В 2006 году эти две страны в отличие от 172 государств отказались принять резолюцию Генеральной ассамблеи ООН о необходимости скорейшего подписания и ратификации ДВЗЯИ.

Таким образом, после прекращения действия Договора СНВ-3 не останется ни одного действующего международного соглашения, ограничивающего гонку стратегических вооружений, и руки у американских "ястребов" будут полностью развязаны.

Необходимо подчеркнуть, что все действия американской стороны происходят на фоне продекларированных новых положений, касающихся ядерной политики и противоракетной обороны.

В "Обзоре ядерной политики" США 2018 года можно выделить следующие ключевые положения, оказывающие существенное влияние на ядерное сдерживание:

• впервые после окончания "холодной войны" Россия объявлена противником США со всеми вытекающими отсюда последствиями;

• продекларирована возможность превентивного применения ядерного оружия;

• запланировано кардинальное перевооружение ядерных сил, включая создание новых современных крылатых ракет морского базирования и ядерных боеприпасов сверхмалой мощности.

При этом ядерное оружие с созданием таких боеприпасов, по сути, становится "оружием поля боя", что, безусловно, приведёт к снижению порога его применения.

Практически одновременно с принятием новой ядерной доктрины в США была принята концепция развития ПРО, содержащая ряд новых положений:

• основная направленность глобальной системы ПРО заключается в нейтрализации ракетных угроз всех типов в первую очередь со стороны России и Китая, поэтому развёртываемые компоненты, в том числе и ЕвроПРО, изначально направлены против отечественных стратегических ракет;

• декларируется создание ударных средств космического эшелона ПРО, то есть происходит возвращение к программе 40-летней давности "Стратегическая оборонная инициатива", в рамках которой рассматривался самый широкий спектр таких средств: кинетические миниатюрные перехватчики, космические лазерные установки, космические платформы с оружием на новых физических принципах;

• планируется воссоздание комплексов лазерного оружия воздушного базирования, в том числе на основе беспилотного летательного аппарата тяжёлого класса;

• вводится новый рубеж перехвата баллистических ракет, так называемый нулевой эшелон ПРО, когда воздействие на баллистические ракеты осуществляется не в полёте, а на стартовых позициях, то есть удар наносится по пусковым установкам в позиционных районах ракетных дивизий, по самолётам на аэродромах базирования и ракетоносцам в военно-морских базах.

Необходимо подчеркнуть, что с введением нулевого эшелона ПРО стирается грань между наступательным (ударным) и оборонительным оружием.

Также к дестабилизирующим факторам следует отнести создание в США в 2019 году космических войск и их готовность разместить ударные средства в космосе, так как в соответствии с "Оборонной космической стратегией" министерства обороны США, обнародованной в июне 2020 года, космос объявлен ареной для ведения военных действий.

По нашему мнению, все эти шаги американского руководства направлены на реализацию концепции "Глобальный удар" с применением перспективных ударных средств, в том числе гиперзвуковых, но только с одной оговоркой, что все эти средства могут быть и в ядерном снаряжении.

Пазл сложился - все предпринятые в последние два десятилетия Соединёнными Штатами шаги в области стратегических вооружений являются звеньями одной цепи и направлены на достижение военно-технического превосходства США с целью сохранения своего глобального лидерства в мире и обеспечения, как им кажется, победы в возможных войнах будущего над любой из стран мира, в первую очередь над Россией, в том числе за счёт её экономического ослабления путём втягивания в очередную гонку вооружений.

Нельзя забывать и о союзниках США по блоку НАТО. В совокупности НАТО обладает значительным преимуществом над Россией по системам стратегических неядерных вооружений и силам общего назначения, что в условиях расширения блока и его приближения непосредственно к границам России вынуждает наше государство реагировать на существующие военные опасности и угрозы своей безопасности.

С целью доведения российской позиции по ядерному сдерживанию до мировой общественности и военно-политического руководства государств - потенциальных противников был продекларирован ряд изложенных в Основах концептуальных положений.

1. Ещё раз доктринально подтверждено, что "ядерная политика" Российской Федерации носит сугубо оборонительный характер.

Это не простая декларация, а краеугольный камень общей политики нашего государства, на котором строилось и строится стратегическое сдерживание. Россия ни на кого не собирается нападать, но предпримет все шаги, чтобы нейтрализовать любую агрессию против нашей страны. Такой подход отражает стратегию активного сдерживания и его можно охарактеризовать как "активная оборона". При этом Россия предпринимает и будет предпринимать все необходимые усилия для уменьшения ядерной угрозы.

2. Ядерное сдерживание направлено на обеспечение понимания потенциальным противником, в том числе и коалиционного состава, неотвратимости возмездия в случае развязывания агрессии против России и её союзников - нанесения ему неприемлемого ущерба в ответном ударе.

По своей сути ядерное сдерживание является специфической формой рефлексивной политики нашего государства, осуществляемой путём воздействия главным образом на военно-политическое руководство потенциального противника за счёт убеждения в неотвратимости негативных для него последствий в результате гарантированного применения Российской Федерацией сил и средств ядерного сдерживания.

3. В основе ядерного сдерживания лежат боевые возможности ядерных сил различного базирования, следовательно, поддержание ядерного потенциала на уровне, достаточном для обеспечения сдерживания, является одной из приоритетных задач нашего государства.

При этом констатируется минимальная достаточность боеготовых сил и средств, способных за счёт рациональности их структуры и состава, способов применения, а также высокой боевой готовности обеспечить нанесение неприемлемого ущерба любому потенциальному противнику при любом развитии военно-политической и стратегической обстановки.

Это означает, что Россия не будет втягиваться в изнурительную гонку ядерных вооружений, приоритет отдаётся не количественному, а качественному их составу.

4. Подчёркнуто, что основные военные угрозы, для нейтрализации которых осуществляется ядерное сдерживание, исходят от коллективного Запада и связаны с наращиванием у границ Российской Федерации группировок сил общего назначения, имеющих на вооружении в том числе и средства доставки ядерного оружия, с развёртыванием систем и средств ПРО, ударных средств различного назначения и базирования, в том числе и космического.

5. В качестве субъектов ядерного сдерживания выделены две группы государств:

• отдельные государства, обладающие ядерным и (или) другими видами оружия массового поражения или значительным боевым потенциалом сил общего назначения, которые рассматривают Российскую Федерацию в качестве потенциального противника, а также военные коалиции (блоки, союзы) с участием этих государств;

• государства, предоставляющие свою национальную территорию для развёртывания стратегических наступательных средств (крылатых и баллистических ракет, гиперзвуковых летательных аппаратов, ударных беспилотных летательных аппаратов), средств стратегической противоракетной обороны, радиолокационных станций системы предупреждения о ракетно-ядерном ударе, ядерного оружия и (или) других видов оружия массового поражения других государств, которые могут быть использованы против Российской Федерации и (или) её союзников.

Если первая группа государств не вызывает вопросов, то выделение второй группы является предупреждением руководству этих государств о том, что нужно очень хорошо подумать, прежде чем дать разрешение на развёртывание на своей территории стратегических наступательных средств других государств.

6. Приведённые принципы ядерного сдерживания являются общеизвестными и определяют основные направления политики нашего государства по обеспечению сдерживания. Это касается и централизации управления, и постоянной готовности сил и средств, и рациональности их структуры и состава.

Соблюдение международных обязательств в области контроля над вооружениями является для России приоритетным. Наше государство всегда соблюдало и будет соблюдать все взятые на себя международные обязательства.

Непрерывность мероприятий по обеспечению сдерживания означает, что все мероприятия военного и невоенного характера проводятся комплексно в рамках механизма ядерного сдерживания в мирное время, в период непосредственной угрозы агрессии и в военное время на всех этапах зарождения и развития военного конфликта, вплоть до начала массированного применения ядерного оружия.

Адаптивность сдерживания к военным угрозам предполагает выбор тех или иных сдерживающих мер (действий) в зависимости от существующих и вновь возникающих военных угроз безопасности России, которые определяются на основе всестороннего анализа военно-политической и стратегической обстановки в мире и военных опасностей России на краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную перспективу.

7. Впервые в публичном пространстве продекларированы условия, определяющие возможность применения Россией ядерного оружия.

Первое условие связано с поступлением достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территорию России и (или) её союзников. Сам факт старта баллистической ракеты будет зафиксирован системой предупреждения о ракетном нападении.

При этом не будет возможности определить тип её оснащения (ядерное или неядерное). Поэтому любая атакующая ракета будет позиционироваться как ракета с ядерным оснащением. Информация о старте ракеты в автоматическом режиме будет доведена до военно-политического руководства России, которое в зависимости от складывающейся обстановки определит масштаб ответных действий ядерных сил.

Условия о применении противником ядерного и иных видов оружия массового поражения, о воздействии по критически важным объектам России, об агрессии с применением обычных средств поражения не должны вызывать вопросов у экспертов.

На поставленный вопрос, какая целевая установка агрессии против России, обладающей значительным ядерным потенциалом, можно дать конкретный ответ - уничтожение России как государства.

Таким образом, в Основах Россия обозначила "красные линии", переступать которые мы не советуем никому. Если же потенциальный противник решится на это, то ответ без сомнения будет сокрушительным.

При этом конкретизация ответных действий (где, когда, сколько) будет определяться военно-политическим руководством России в зависимости от обстановки.

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СТЕРЛИН А.Е. - начальник управления Главного оперативного управления Генерального штаба Вооружённых Сил РФ, заслуженный военный специалист Российской Федерации генерал-майор.

ХРЯПИН А.Л. - ведущий научный сотрудник Центра военно-стратегических исследований Военной академии Генерального штаба ВС РФ, доктор военных наук полковник.