ЦАМТО, 7 августа. В ВДВ появится новый скоростной багги "Стрела". Характеристики подвижности этой модели уникальны. Максимальная возможная скорость передвижения составляет 155 км/ч.

В настоящее время разработано целое семейство таких автомобилей, которые можно использовать в различных целях, в том числе для монтажа вооружения.

Необходимость в создании багги была продемонстрирована в сентябре 2019 года на учениях "Центр-2019". "Стрелами" планируется оснастить подразделения ВДВ "нового, легкого типа".

Базовый автомобиль семейства весит 4,7 т. Броня обеспечивает баллистическую защиту 2-го класса (защищает от пуль с термоупрочненным сердечником патрона калибра 5,45x39 мм из АК-74, пуль с термоупрочненным сердечником патрона калибра 7,62x39 мм из АКМ, пуль с нетермоупрочненным сердечником патрона калибра 7,62x54 мм из СВД). Противоминная защита сохраняет жизни находящегося внутри машины экипажа при подрыве под колесом мин или взрывных устройств мощностью до 2 кг в тротиловом эквиваленте.

Максимальная скорость "Стрелы" по шоссе – до 155 км/ч, вместимость – до восьми человек. Автомобиль можно транспортировать на внешней подвеске вертолета типа Ми-8.

В основе конструкции машины – перспективные агрегаты, узлы и детали, планируемые к освоению в массовом производстве отечественного автопрома, 100% комплектующих производятся на территории России, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.