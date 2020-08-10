Стало известно, сколько боевых самолетов выпустят за год в Китае

Китайская авиационная промышленность одновременно выпускает несколько типов современных боевых самолетов. В Сети появилась неофициальная информация о количестве крылатых машин, которые должны быть изготовлены в 2020 году.

Так, военно-воздушные силы Народно-освободительной армии получат более 60 истребителей-бомбардировщиков J-16, более 20 истребителей J-15 и 30 самолетов пятого поколения J-20.

Как рассказал "РГ" военный эксперт Юрий Лямин, J-15 и J-16 внешне очень похожи на российскую технику, однако внутри имеются отличия. "Шестнадцатые" с самого начала поступают в войска с двигателями китайской разработки WS-10, а палубные J-15 для первого авианосца ВМС КНР были с российскими двигателями. Как сообщалось, в настоящее время их планируется оснастить собственными силовыми установками.

Что касается J-20, то для него испытывался вариант WS-10, предположительно с управляемым вектором тяги. Вероятно, партия этого года уже будет с новыми моторами.

Как отмечает Лямин, в появившихся данных не упоминается истребитель J-10. По разным оценкам, их также выпускали, в среднем, по три десятка в год. Длительное время они оборудовались российскими двигателями АЛ-31ФН, однако во второй половине прошлого года в серию пошли J-10С с вариантом все того же WS-10. Это могло несколько уменьшить объемы производства.

"Особенностью всех истребителей КНР являются радиолокационные станции с так называемой "активной фазированной решеткой". Причем в КНР такие РЛС изготавливают не только для себя, но и на экспорт - для легкого истребителя JF-17, который в настоящее время собирают в Пакистане. Новый радар будет установлен на новейшей версии JF-17 Block-III", - сообщил Лямин.

Selon une source proche de l'AVIC, l'avionneur chinois aurait prévu d'assembler en 2020 :

- Plus de 60 chasseurs bombardiers J-16 - Plus de 20 chasseurs embarqués J-15 - Plus de 30 chasseurs J-20

A vérifier... pic.twitter.com/lx9O9HMz1h — East Pendulum (@HenriKenhmann) August 5, 2020

Алексей Моисеев