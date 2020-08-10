Пять МиГ-31БМ и пять Ми-8МТВ-5-1: в среду прошел единый день военной приёмки

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В России в среду прошел единый день военной приемки. Кроме полкового комплекта ЗРС С-400 и партии модернизированных САУ "Мста-С", а также другого вооружения, российские военные получили также и авиационную технику. Как сообщается, в этот день подразделения российской армии пополнились пятью модернизированными истребителями-перехватчиками МиГ-31БМ и пятью вертолетами Ми-8МТВ-5-1.

Как сообщается, пять сверхзвуковых истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ пополнили состав авиаполка ЦВО в Красноярском крае. Все самолеты прошли модернизацию и ремонт, на них была обновлена авионика и радиоэлектронные системы, улучшены тактические характеристики перехватчиков.

Самолеты уже прибыли на аэродром базирования и в ближайшее время заступят на боевое дежурство.

В тот же день Казанский вертолетный завод передал военному ведомству пять военно-транспортных вертолетов Ми-8МТВ-5-1. Как пояснили на предприятии, это последняя партия вертолетов, поставленных по контракту от 2011 года. Машины приняты военными без замечаний.

На машинах установлены современные средства защиты типа УВ-26М отечественного производства. Проведена адаптация фюзеляжа вертолета под установку системы радиоэлектронной борьбы Л-370

- говорится в сообщении пресс-службы Казанского авиазавода.

Среди особенностей Ми-8МТВ-5-1 – форма носовой части, а также расширенная левая дверь. Вместо стандартных створок, откидывающихся вручную, – аппарель, которая открывается с помощью гидравлического привода, что значительно сокращает время подготовки вертолета к погрузке и выгрузке.