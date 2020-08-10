Речь Посполитая современного формата: зачем создается «Люблинский треугольник»

Польша, Литва и Украина создали новое межгосударственное объединение под названием «Люблинский треугольник». Как и следовало ожидать, блокироваться такие страны могут, прежде всего, против России.

Проект «Люблинского треугольника» очень важен для Польши

Lublin Triangle, или «Люблинский треугольник» - новое объединение трех стран, которые несколько столетий назад входили в состав одного государства – Речи Посполитой. Правда, роль нынешних украинских земель в Речи Посполитой известна. Судя по всему, примерно такой же роли младшего партнера удостоена Украина и сегодня. Показательно, что в качестве места создания нового политического объединения трех государств был избран город Люблин, с которого в свое время начиналась история Речи Посполитой.

Учитывая незначительность Литвы и политико-экономическую слабость Украины, однозначным лидером нового объединения будет Польша. В Варшаве рассчитывают, что со временем к «Люблинскому треугольнику» присоединятся Латвия, Молдавия и даже Белоруссия. Последняя ведь тоже когда-то входила в состав Речи Посполитой, но сегодня Минск все еще сохраняет союзнические отношения с Москвой, хотя «черная полоса» между двумя странами уже пробежала.

Для Польши создание нового восточноевропейского блока – большой и долгоиграющий проект. Как и Турция, некогда бывшая могущественной империей, Польша считает себя обделенным и незаконно урезанным в границах государством. В то же время, понятно, что включить в свой состав современные Литву, Белоруссию, Украину и т.д. Польша не может. Остается лишь модернизированный вариант «империи» - создать такой альянс, в котором Варшаве отводилась бы однозначно доминирующая роль.

Чем «Люблинский треугольник» выгоден США и опасен России и ЕС

Появление «Люблинского треугольника» очень выгодно США. Во-первых, эта структура будет носить отчетливо антироссийский характер. Под руководством Польши будет создан блок, управлять которым из Вашингтона будут через Варшаву. Во-вторых, «Люблинский треугольник» подрывает единство Евросоюза, так как в Восточной Европе формируется некая параллельная структура, включающая как двух членов ЕС (Польша и Литва), так и страну, членом ЕС не являющуюся (Украина). У Польши отношения с руководством Евросоюза складываются сложно, поэтому роль регионального лидера, имеющего в распоряжении целый альянс стран, способна усилить позиции Варшавы в ЕС.

Источник изображения: Twitter / Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP

Лидеры трех стран нового блока. Фото: Sebastian Indra, Twitter / Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP

Для России появление «Люблинского треугольника» становится потенциальным источником новых проблем и головных болей. Прежде всего, существование такого блока будет подрывать российско-белорусские отношения, так как «Люблинский треугольник» в Минске начнут рассматривать в качестве альтернативы интеграционным проектам с Россией. Особенно эта тенденция может усилиться в случае ухода Александра Лукашенко с поста президента Белоруссии.

Кроме того, «Люблинский треугольник» в силу своей антироссийской направленности может предпринимать различные враждебные действия по отношению к нашей стране. Понятно, что речь идет не о каких-то военных действиях, которые даже все вместе взятые страны этого блока не потянут, но экономические санкции, различные таможенные споры вполне могут стать реальностью.

В идеологическом отношении появление «Люблинского треугольника» подчеркивает отличие славян Восточной Европы – поляков и украинцев, а в перспективе и белорусов, от русских. Продолжится утверждение антироссийского проекта, или альтернативного восточнославянского проекта, культивирующего исторические мифы о Речи Посполитой.

Понятно, что пока говорить о реальных политических и экономических возможностях нового альянса еще очень и очень преждевременно. Время покажет, насколько жизнеспособным окажется «треугольник», развалится ли он или превратится в еще более крупную антироссийскую «польскую семью» восточноевропейских государств.