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Деловая газета "Взгляд"

«Ангару» повышенной грузоподъемности запланировали создать в 2025 году

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Ангара-А5
Ангара-А5.
Источник изображения: Минобороны РФ

Ракета-носитель повышенной грузоподъемности «Ангара-А5В», использующая третью водородную ступень и способная выводить на низкую орбиту 37 тонн груза, будет создана в 2025 году, рассказал гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Рогозин рассказал, что на данный момент "уже развернуты работы по созданию водородной "Ангары", которую мы планируем создать в 2025 году". Также "появится возможность выводить 37 тонн на низкую орбиту", передает РИА "Новости".

"Ангара" – семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов, в которое входят легкие носители "Ангара-1.2", средние – "Ангара-А3", тяжелые – "Ангара-А5" и модернизированная "Ангара-А5М", повышенной грузоподъемности – "Ангара-А5В".

Ракета будет состоять из трех ступеней. На первой, представленной четырьмя боковыми блоками УРМ-1М (универсальный ракетный модуль), используются двигатели РД-191М. Они крепятся к центральному блоку УРМ-1М второй ступени – также с двигателем РД-191М. На блоке УРМ-3В третьей ступени будут применяться два кислородно-водородных двигателя РД-0150. В качестве разгонных блоков будут использоваться ДМ-УЗ и КВТК-УЗ.

По данным Центра Хруничева, "Ангара-А5В" сможет выводить 37,5 тонны полезного груза на низкую околоземную орбиту и 8 тонн – на геостационарную орбиту (круговую орбиту высотой 35,7 тысячи километров) с использованием разгонного блока КВТК-УЗ.

Ранее сообщалось, что в России нашли возможность полета на Луну без сверхтяжелой ракеты.



Наталья Ануфриева

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Страны
Россия
Продукция
Ангара
КВТК
РД-191
Компании
Роскосмос
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Рогозин Дмитрий
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