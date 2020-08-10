Войти
ЦАМТО

В ходе испытательного полета в Израиле разбился один из БЛА "Гермес-900 HFE", заказанных для ВС Швейцарии

389
0
0
Hermes 900
Всепогодный тактический БПЛА Hermes 900.
Источник изображения: http://static.365info.kz/

ЦАМТО, 7 августа. По информации Агентства по оборонным закупкам и технологиям Швейцарии (Armasuisse), один из заказанных для ВС страны у компании Elbit Systems средневысотных БЛА большой продолжительности полета "Гермес-900 HFE" разбился в Израиле 5 августа во время испытательного полета.

БЛА был полностью разрушен и не подлежит восстановлению, однако жертв и разрушений удалось избежать. Причина аварии БЛА пока неизвестна. Министерство транспорта Израиля начало расследование. Со своей стороны, компания Elbit Systems проинформировала ВС Швейцарии о факте крушения аппарата. Стоимость ущерба будет покрыта за счет Elbit Systems.

Как сообщал ЦАМТО, Агентство Armasuisse, отвечающее за приобретение вооружений для швейцарской армии, с 2011 года проводило оценку возможности закупки средневысотных разведывательных БЛА большой продолжительности полета (MALE) в рамках проекта Aufklarungsdrohnensystems 15 (ADS-15). В финальную стадию конкурса вышли Israel Aerospace Industries (IAI) с БЛА "Херон-1" и Elbit Systems с "Гермес-900". В начале июня 2014 года руководство Швейцарии объявило о выборе Elbit Systems предпочтительным претендентом на победу в тендере. В ноябре 2015 года с компанией был подписан контракт стоимостью около 250 млн. швейцарских франков (около 256 млн. долл.) на поставку 6 БЛА "Гермес-900" в версии HFE (с двигателем на тяжелом топливе), а также наземного оборудования для боевого управления и связи.

"Гермес-900" заменят разведывательные БЛА "Рейнджер" (национальное обозначение ADS-95) компании RUAG.

Крушение аппарата приведет к дальнейшей задержке принятия новых разведывательных БЛА на вооружение ВС Швейцарии, которая первоначально была запланирована на конец 2019 года. В середине июля Armasuisse сообщила, что поставка датчиков, которые должны позволять БЛА обнаруживать самолеты и вертолеты и избегать столкновения с ними, пока невозможна.

БЛА "Гермес-900" разработан на базе проекта "Гермес-450" и использует ту же станцию управления и инфраструктуру поддержки, однако обладает большей высотой и продолжительностью полета. Максимальная взлетная масса БЛА – 970 кг, длина – 8,3 м, размах крыла – 15 м. Аппарат способен автономно выполнять патрулирование на высотах до 30 тыс. футов (9,15 тыс. м) в течение 30 часов с полезной нагрузкой весом до 300 кг. БЛА оснащен автоматической системой взлета и посадки. Предположительно, БЛА для ВС Швейцарии будут оснащены электронно-оптической системой наблюдения большой дальности (Multips Sensor Payload System – AMPS) и не будут нести вооружение.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Швейцария
Продукция
Hermes 450
Hermes 900
Компании
Elbit Systems
IAI
Проекты
БПЛА
Похожие новости
30.11.2015
Минобороны Швейцарии подписало с «Элбит системз» контракт на закупку БЛА «Гермес-900»
28.11.2014
Колумбия получила беспилотник Hermes 900
09.10.2013
Израиль может поставить ВМС Чили беспилотники Hermes 900
07.08.2012
Израиль поставит ударные беспилотники в Латинскую Америку
28.03.2012
FIDAE-2012: ВВС Чили намерены начать программу приобретения реактивных УТС/УБС
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 10.08 16:31
  • 65
Украина устроила «парад раритетов» на военных учениях
  • 10.08 15:03
  • 5
SpaceX успешно вывела на орбиту еще 57 интернет-спутников Starlink, довела группировку до 595 аппаратов
  • 10.08 14:55
  • 14
Призыв к пересмотру политики США в отношении России
  • 10.08 14:10
  • 2
Путин лишил высших офицеров каракулевых шапок
  • 10.08 13:34
  • 7
Троллинг или фэнтези: Рогозин задумался о "Буране"
  • 10.08 13:06
  • 2
России нужно забыть о дружбе с Западом
  • 10.08 13:05
  • 1
Эксперт: В провокации с задержанием россиян замешаны СБУ и КГБ Белоруссии
  • 10.08 11:50
  • 166
ВЦИОМ: половина россиян считает высадку американцев на Луну фальсификацией властей США
  • 10.08 10:48
  • 1
Эксперт из Польши указал на уязвимость стран Балтии перед Россией
  • 10.08 10:42
  • 11
БМП-3 получат новую защиту и мощный лазер
  • 10.08 10:08
  • 3
В Японии не исключили финансового альянса России и Китая
  • 10.08 09:35
  • 1
Спецназовцы Азербайджана и Турции отработали штурм стратегических объектов
  • 10.08 00:37
  • 191
В США предложили России вместо «Ангары» летать на батуте
  • 10.08 00:31
  • 26
Курс на Восточный: начинается отправка стартового стола для «Ангары»
  • 10.08 00:27
  • 96
Пожар на гигантском корабле обнажил признаки распада ВМС США