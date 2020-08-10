В ходе испытательного полета в Израиле разбился один из БЛА "Гермес-900 HFE", заказанных для ВС Швейцарии

ЦАМТО, 7 августа. По информации Агентства по оборонным закупкам и технологиям Швейцарии (Armasuisse), один из заказанных для ВС страны у компании Elbit Systems средневысотных БЛА большой продолжительности полета "Гермес-900 HFE" разбился в Израиле 5 августа во время испытательного полета.

БЛА был полностью разрушен и не подлежит восстановлению, однако жертв и разрушений удалось избежать. Причина аварии БЛА пока неизвестна. Министерство транспорта Израиля начало расследование. Со своей стороны, компания Elbit Systems проинформировала ВС Швейцарии о факте крушения аппарата. Стоимость ущерба будет покрыта за счет Elbit Systems.

Как сообщал ЦАМТО, Агентство Armasuisse, отвечающее за приобретение вооружений для швейцарской армии, с 2011 года проводило оценку возможности закупки средневысотных разведывательных БЛА большой продолжительности полета (MALE) в рамках проекта Aufklarungsdrohnensystems 15 (ADS-15). В финальную стадию конкурса вышли Israel Aerospace Industries (IAI) с БЛА "Херон-1" и Elbit Systems с "Гермес-900". В начале июня 2014 года руководство Швейцарии объявило о выборе Elbit Systems предпочтительным претендентом на победу в тендере. В ноябре 2015 года с компанией был подписан контракт стоимостью около 250 млн. швейцарских франков (около 256 млн. долл.) на поставку 6 БЛА "Гермес-900" в версии HFE (с двигателем на тяжелом топливе), а также наземного оборудования для боевого управления и связи.

"Гермес-900" заменят разведывательные БЛА "Рейнджер" (национальное обозначение ADS-95) компании RUAG.

Крушение аппарата приведет к дальнейшей задержке принятия новых разведывательных БЛА на вооружение ВС Швейцарии, которая первоначально была запланирована на конец 2019 года. В середине июля Armasuisse сообщила, что поставка датчиков, которые должны позволять БЛА обнаруживать самолеты и вертолеты и избегать столкновения с ними, пока невозможна.

БЛА "Гермес-900" разработан на базе проекта "Гермес-450" и использует ту же станцию управления и инфраструктуру поддержки, однако обладает большей высотой и продолжительностью полета. Максимальная взлетная масса БЛА – 970 кг, длина – 8,3 м, размах крыла – 15 м. Аппарат способен автономно выполнять патрулирование на высотах до 30 тыс. футов (9,15 тыс. м) в течение 30 часов с полезной нагрузкой весом до 300 кг. БЛА оснащен автоматической системой взлета и посадки. Предположительно, БЛА для ВС Швейцарии будут оснащены электронно-оптической системой наблюдения большой дальности (Multips Sensor Payload System – AMPS) и не будут нести вооружение.