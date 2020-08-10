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Российская газета

Точность и скорость: названы преимущества системы "Земледелие"

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Источник изображения: Михаил Воскресенский/ РИА Новости

Названы главные достоинства инженерной системы дистанционного минирования "Земледелие".

Издание "Армейский стандарт" опубликовало статью, посвященную новой инженерной системе дистанционного минирования "Земледелие". Впервые она была показана на параде в честь 75-летия Победы, но осталась в тени других новинок.

Между тем создать подобное оружие пытались еще в Советском Союзе в 1970-е годы. За основу тогда взяли РСЗО "Ураган" и "Град", но Минобороны осталось недовольно низкой точностью системы и дороговизной боеприпасов. Да и вообще на тот момент эта разработка еще опережала свое время.

Вернулись к этому проекту только в 2013 году. Взялось за него тульское НПО "Сплав", то самое, где производят РСЗО "Град", "Смерч", "Ураган" и другие.

Потребность в дистанционном минировании в современных условиях выросла. Сейчас эту задачу выполняют универсальные минные заградители (УМЗ) на базе автомобиля ЗИЛ-131. Но дальностью они похвастаться не могут - всего лишь 120 метров. Аналогичная проблема у вертолетной системы минирования ВСМ-1 на базе Ми-8. К тому же обе в процессе работы являются легкой целью для противника.

Все эти проблемы неведомы системе "Земледелие". В ее состав входят две машины: боевая и транспортно-заряжающая на базе КамАЗа. На первой установлено 50 направляющих калибра 122 миллиметра.

Дальность стрельбы - от 5 до 15 километров. Загрузка мин занимает всего несколько минут. Принцип действия аналогичен РСЗО с той разницей, что она не обрушивает на площадь шквал огня, а минирует ее.

Автоматизированная система сама определяет координаты и даже программирует боеприпасы, устанавливая в них условия самоликвидации.

После залпа, опять же автоматически, район минирования регистрируется на электронных картах местности. После чего данные по защищенному каналу связи поступают командованию.

За точность "Земледелия" отвечают современные средства навигации, а также автоматизированная метеостанция. Она учитывает погодные условия при расчетах.

В машине созданы комфортные условия для экипажа. Здесь есть кондиционер и фильтровентиляционная установка. Бронированная кабина защищает от пуль и осколков.

Обе машины очень маневренные и могут передвигаться пересеченной местности благодаря колесной формуле 8х8 и повышенной грузоподъемности.

Испытания "Земледелия" еще продолжаются. Но, как заявил гендиректор корпорации "Ростех", для нее уже разработаны новые высокоэффективные "умные" боеприпасы.

Аналогов это системе за рубежом нет.


Олег Корякин

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Продукция
Град РСЗО
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Ураган РСЗО
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