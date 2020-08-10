Минобороны намерено пополнить Северный флот несколькими танкерами проекта 23130

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Министерство обороны намерено развернуть в Арктике группировку морских танкеров проекта 23130. Головной танкер серии уже пополнил состав Северного флота. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на источники в военном ведомстве.

Российское военное ведомство планирует пополнить Северный флот несколькими средними морскими танкерами проекта 23130. Развертывание таких судов позволит не только снабжать корабли в море топливом, но и обеспечивать топливом береговую инфраструктуру на русском Севере.

Как пояснили в Минобороны, головной танкер серии "Академик Пашинин" вошел в состав Северного флота в январе этого года, следующий танкер данного проекта планируют ввести в эксплуатацию в 2024 году, а вся серия из шести судов должна войти в состав ВМФ в 2028 году. Часть танкеров войдет в состав Северного флота для работы в Арктике.

Наличие группировки современных танкеров позволит кораблям Северного флота расширить географию плавания

- заявили в Минобороны.

Полное водоизмещение танкера проекта 23130 - 9 тысяч тонн. Длина наибольшая 130 метров, ширина наибольшая около 21 метра, осадка наибольшая около 7 метров. Максимальная скорость хода 16 узлов. Автономность 60 суток. Экипаж 24 человека. Дальность плавания составляет 9000 морских миль, а одной из основных задач называется сопровождение авианесущих кораблей.

Представляет собой однопалубное судно с двойным корпусом в районе грузовых танков, способное ходить в северных широтах. Может без швартовки к другому судну или кораблю передавать или принимать несколько видов жидких грузов: дизельное топливо, мазут, керосин, масло, воду, а также принимать, хранить, транспортировать и передавать сухие грузы (продовольствие, шкиперское и техническое имущество) с помощью системы траверзной передачи грузов в море. Может применяться для ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов.