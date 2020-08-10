Рогозин рассказал о споре с Минфином о необходимости высадки на Луну

В настоящее время между «Роскосмосом» и Минфином идет спор о том, стоит ли включать в космическую программу России до 2030 года высадку российских космонавтов на Луну. Об этом в пятницу, 7 августа, заявил «РИА Новости» гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин.

«Сейчас у нас идут споры с Минфином, включать ли в программу разработку посадочного модуля или нет. У меня есть подозрения, что если его сейчас не вписать в программу, то его не будет вообще. В этом случае высадиться на Луну мы не сможем», ― рассказал он в интервью агентству.

Рогозин заверил, что проект лунного посадочного модуля будет защищаться, так как в противном случае лунную программу, по его мнению, нельзя считать полноценной.

Глава «Роскосмоса» напомнил, что сейчас идет работа по созданию космического корабля «Орел», который предназначен для полетов на естественный спутник Земли, однако сам взлетно-посадочный комплекс для высадки космонавтов на Луну еще не начали разрабатывать.

Ранее в этот день Рогозин рассказал, что единая государственная программа космической деятельности России на период 2021–2030 годов будет внесена на утверждение правительства до конца текущего года, отметив, что со следующего года она будет иметь подтвержденное финансирование.

В единую программу войдут ФЦП по развитию спутниковой системы ГЛОНАСС, подпрограмма развития ракетно-космического комплекса сверхтяжелого класса, программа создания многоспутниковой орбитальной группировки интернет-спутников «Сфера», разделы, связанные с созданием наземной космической инфраструктуры на космодроме Восточный, инвестпроекты по развитию новых промышленных комплексов и современных производств.