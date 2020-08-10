Рогозин объяснил, почему у России мало научных космических проектов

Причиной малого количества научных проектов в российской космической программе является отсутствие необходимого финансирования, вызванного секвестрами, заявил гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

Рогозин сказал, что научные космические проекты "сломали" дебаты с Минфином и "оптимизации", передает РИА "Новости".

Так он прокомментировал утверждение объема финансирования в 2015 году Роскосмосу на космическую программу 2016-2025 годов, когда сумма оказалась в два раза меньше запрашиваемой.

Глава госкорпорации подчеркнул, что выступает категорически против планируемого Минфином сокращения бюджетных трат на космические программы.

"Более того, мы настаиваем, чтобы нам вернули те средства, которые срезали ранее – это сотни миллиардов. Как работать в таких условиях, я не очень понимаю", – подчеркнул он.

По его словам, определенные отрасли "просто нельзя трогать". Сокращение приведет к приостановке действующих программ и отказу от создания новой космической техники.

"Не хотелось бы пока драматизировать, но мы готовимся к этому разговору (с Минфином). У нас есть аргументация, есть сформулированная позиция", – сказал он.

Рогозин добавил, что в то время как бюджетные расходы на космос в России планируется сокращать, другие зарубежные космические агентства только увеличивают свое финансирование.

Также он сообщил, что Роскосмос планирует выделить средства из собственных резервов на разработку ракеты "Союз-6", которая станет центральным блоком сверхтяжелой ракеты, предназначенной для полетов на Луну.

"Много не понадобится. Корпус ракеты будет тот же, что у ракеты "Союз-5", двигатель РД-180 у нас серийно выпускается, его лишь нужно немного модернизировать, стартовый комплекс подходит от "Союза-5", – рассказал он.

Кроме того, сэкономить удастся и на второй ступени ракеты "Союз-6" – она будет той же, что третья на "Союзе-2".

"То есть мы сразу получаем техническое резервирование в виде ракеты "Союз-6" на случай приостановки пусков "Союза-2", – рассказал Рогозин.

Ранее Рогозин пообещал создать ракету лучше, чем у Илона Маска. Также он заявил о преодолении проблем с космической техникой.

Наталья Ануфриева