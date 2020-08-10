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Деловая газета "Взгляд"

Первый в России речной пассажирский теплоход на СПГ спустили на воду

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Пассажирское прогулочно-экскурсионное судно «Чайка-СПГ»
Пассажирское прогулочно-экскурсионное судно «Чайка-СПГ».
Источник изображения: www.russia-on.ru

В Татарстане спустили на воду первое в истории России пассажирское прогулочно-экскурсионное судно «Чайка-СПГ», работающее на сжиженном природном газе.

Теплоход торжественно спустили на воду в пятницу на Зеленодольском заводе имени Горького (входит в группу компаний "Ак Барс"), передает РИА "Новости".

План мероприятий по реализации пилотного проекта применения речных судов на сжиженном природном газе на туристических маршрутах республики "Газпром" и Татарстан подписали в октябре 2019 года.

Заказ на строительство судна был размещен Государственной транспортной лизинговой компанией по итогам открытого конкурса. Оно спроектировано Зеленодольским проектно-конструкторским бюро и было заложено в феврале 2020 года.

Отмечается, что это первый опыт строительства речного пассажирского судна на сжиженном природном газе с использованием отечественных комплектующих.

"Татарстан стал одним из первых регионов, где совместно с Газпромом ведется большая системная работа по расширению использования природного газа в качестве моторного топлива на различных видах транспорта. Использование природного газа на речных судах определяется его лучшими экологическими характеристиками и позволит снизить стоимость перевозок", – сказал на церемонии спуска судна на воду премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

Генеральный директор Зеленодольского завода имени Горького Александр Карпов рассказал, что в планах правительства Татарстана строительство минимум 20 таких судов. На данный момент нет инфраструктуры для массового использования такого транспорта, потому в планах руководства республики также строительство завода по производству сжиженного природного газа.

Карпов отметил, что буквально накануне прозвучала информация о запрете использования в Арктике углеводородного сырья, поэтому у татарстанского проекта кораблей на СПГ большое будущее. В перспективе, по его словам, на данный вид топлива планируется переводить не только туристические суда, возводимые на Зеленодольском заводе.

"Чайка-СПГ" оборудовано современными системами кондиционирования и отопления, снабжено системой "Аудиогид" на пяти языках. Оно имеет панорамный обзор и возможность курсировать под низкими мостами.

Планируется, что теплоход будет осуществлять прогулочные и экскурсионные рейсы по внутренним водным путям. Его длина составляет 58,8 метра, ширина – 10,8 метра, осадка – около 1,2 метра, скорость судна – около 18 км в час, дальность плавания по запасам топлива – 400 км, автономность – 24 часа, экипаж – три человека и восемь человек обслуживающего персонала, судно вмещает до 176 пассажиров.

Для использования сжиженного природного газа в качестве топлива на теплоходе установлены две криогенные емкости объемом по 6,7 кубических метра каждая. Поставку СПГ для заправки судна обеспечит компания "Газпром газомоторное топливо".


Наталья Ануфриева

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ЗДЗ Горького
ЗПКБ ОАО
Проекты
2020-й год
Арктика
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