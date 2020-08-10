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ЦАМТО

Минобороны Литвы получило партию ПТРК "Джавелин"

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ПТРК Javelin
ПТРК Javelin в ВС Литвы.
Источник изображения: МО Литвы

ЦАМТО, 7 августа. Министерство национальной обороны Литвы объявило о получении в рамках программы помощи США партии противотанковых ракетных комплексов "Джавелин" стоимостью более 31 млн. долл.

В дальнейшем МНО Литвы планирует закупить дополнительные ракеты на 104 млн. долл., включая контракт стоимостью 13 млн. долл., подписанный в конце 2019 года.

ПТРК "Джавелин" будут переданы различным подразделениям Сухопутных войск Литвы в рамках мер по укреплению оборонительных возможностей страны.

Как заявил заместитель министра национальной обороны Эймутис Мисюнас, "США являются стратегическим партнером Литвы и ключевым союзником в сфере обеспечения безопасности стран Балтии. Поставленные ПТРК "Джавелин" существенно увеличат боевые возможности Вооруженных сил Литвы и послужат фактором сдерживания".

Как сообщал ЦАМТО, "Джавелин" представляет собой переносной многоцелевой ракетный комплекс средней дальности, использующий ракеты класса "выстрелил и забыл". Ракета предназначена для поражения в сложных метеорологических условиях и любое время суток бронированной техники, в т.ч. оснащенной динамической защитой, зданий и фортификационных сооружений на дальностях от 75 м до 2,5 км и может быть запущена одним военнослужащим. Тандемная боевая часть позволяет атаковать цель во фронтальную проекцию или в слабозащищенную верхнюю с высоты до 150 м.

Применяемый "мягкий пуск" позволяет использовать ПТРК из закрытых помещений в населенных пунктах и снижает возможности противника по выявлению позиции стреляющего.

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  • В новости упоминаются
Страны
Литва
США
Продукция
Javelin ПТРК
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