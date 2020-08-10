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Дмитрий Рогозин рассказал о космической программе России до 2030 года

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Дмитрий Рогозин
Дмитрий Рогозин.
Источник изображения: Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

ЦАМТО, 7 августа. Единая государственная программа космической деятельности России на период 2021-2030 гг. будет внесена на утверждение правительства до конца текущего года, заявил в интервью "РИА Новости" гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Единая государственная программа космической деятельности России должна быть внесена в правительство в целостном виде до конца этого года, чтобы с 2021 года иметь подтвержденное финансирование", – сказал он.

Перед этим согласование в правительстве пройдут составляющие единую программу подпрограммы. "Мы в этом месяце вносим на согласование в правительство самые важные оставшиеся разделы программы", – уточнил Д.Рогозин.

В единую программу войдут ФЦП по развитию спутниковой системы ГЛОНАСС, подпрограмма развития ракетно-космического комплекса сверхтяжелого класса, программа создания многоспутниковой орбитальной группировки "Сфера", разделы, связанные с созданием наземной космической инфраструктуры на космодроме Восточный, инвестпроекты по развитию новых промышленных комплексов и современных производств.

"Если говорить о необходимом объеме финансирования, то назвать итоговую цифру сможет только президент", – отметил Д.Рогозин.

При этом глава Роскосмоса подчеркнул, что теперь космическая программа России будет строиться по принципу госпрограммы вооружений – приниматься на 10 лет вперед с корректировкой каждые пять лет. "Чтобы не было такой ситуации как у нас сейчас, когда никто не видит горизонта за пределами 2025 года, когда завершится действующая Федеральная космическая программа", – заявил "РИА Новости" Д.Рогозин.

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