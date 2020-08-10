Войти
Военное обозрение

В Белоруссии завершены предварительные испытания модернизированного ЗРК «Оса»

460
0
0

Источник изображения: topwar.ru

В Белоруссии завершены предварительные испытания опытного образца боевой машины 9А33-2Б из состава зенитного ракетного комплекса (ЗРК) 9К33 "Оса". Полностью опытно-конструкторские работы по данному проекту планируется завершить в сентябре 2020 года, сообщает государственный военно-промышленный комитет республики.

В рамках проведения предварительных испытаний опытного образца модернизированной боевой машины 9А33-2Б, на 174-м учебном полигоне ВВС и войск ПВО, успешно прошли испытания боевой стрельбой. В ходе испытаний подтверждены характеристики ЗРК по уничтожению вертолета (БПЛА).

- говорится в сообщении.

Разработчики заявили, что прошедшая модернизацию радиоэлектронная аппаратура комплекса "в штатном режиме" обеспечила выявление, устойчивое автоматическое сопровождение цели, а также наведения зенитной управляемой ракеты (ЗКР) на воздушную мишень.

В ходе модернизации ЗРК 9К33 "Оса" аппаратура переведена на новую современную элементную базу. У модернизированной машины увеличена дальность обнаружения и повышена точность определения координат цели. Кроме того, комплекс получил новую колесную базу - серийное шоссе семейства МАЗ-6317.

Модернизация основных систем ЗРК "Оса" позволила не только повысить эффективность его применения, но и увеличить надежность и срок службы, снизить расходы на эксплуатацию, а также существенно улучшить условия и эффективность работы операторов

- говорится в сообщении военно-промышленного комитета Белоруссии.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Проекты
2020-й год
БПЛА
Похожие новости
14.05.2020
Чжунго цзюньван (Китай): Россия раскрыла успехи в развитии Войск ПВО-ПРО
03.10.2019
"Сметут все живое". Россия получит самые мощные залповые системы в мире
15.02.2018
Источник: РФ и Турция планируют подписать контракт на второй полковой комплект С-400
29.01.2013
Армии XXI века: звон мечей и стон булата
14.11.2011
Минск видит в ОДКБ дешевую оружейную лавку?
06.09.2011
Концерн "Вега" создал комплекс оборудования для самолета Ту-214ОН
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 10.08 16:31
  • 65
Украина устроила «парад раритетов» на военных учениях
  • 10.08 15:03
  • 5
SpaceX успешно вывела на орбиту еще 57 интернет-спутников Starlink, довела группировку до 595 аппаратов
  • 10.08 14:55
  • 14
Призыв к пересмотру политики США в отношении России
  • 10.08 14:10
  • 2
Путин лишил высших офицеров каракулевых шапок
  • 10.08 13:34
  • 7
Троллинг или фэнтези: Рогозин задумался о "Буране"
  • 10.08 13:06
  • 2
России нужно забыть о дружбе с Западом
  • 10.08 13:05
  • 1
Эксперт: В провокации с задержанием россиян замешаны СБУ и КГБ Белоруссии
  • 10.08 11:50
  • 166
ВЦИОМ: половина россиян считает высадку американцев на Луну фальсификацией властей США
  • 10.08 10:48
  • 1
Эксперт из Польши указал на уязвимость стран Балтии перед Россией
  • 10.08 10:42
  • 11
БМП-3 получат новую защиту и мощный лазер
  • 10.08 10:08
  • 3
В Японии не исключили финансового альянса России и Китая
  • 10.08 09:35
  • 1
Спецназовцы Азербайджана и Турции отработали штурм стратегических объектов
  • 10.08 00:37
  • 191
В США предложили России вместо «Ангары» летать на батуте
  • 10.08 00:31
  • 26
Курс на Восточный: начинается отправка стартового стола для «Ангары»
  • 10.08 00:27
  • 96
Пожар на гигантском корабле обнажил признаки распада ВМС США