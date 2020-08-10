В Белоруссии завершены предварительные испытания модернизированного ЗРК «Оса»

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В Белоруссии завершены предварительные испытания опытного образца боевой машины 9А33-2Б из состава зенитного ракетного комплекса (ЗРК) 9К33 "Оса". Полностью опытно-конструкторские работы по данному проекту планируется завершить в сентябре 2020 года, сообщает государственный военно-промышленный комитет республики.

В рамках проведения предварительных испытаний опытного образца модернизированной боевой машины 9А33-2Б, на 174-м учебном полигоне ВВС и войск ПВО, успешно прошли испытания боевой стрельбой. В ходе испытаний подтверждены характеристики ЗРК по уничтожению вертолета (БПЛА).

- говорится в сообщении.

Разработчики заявили, что прошедшая модернизацию радиоэлектронная аппаратура комплекса "в штатном режиме" обеспечила выявление, устойчивое автоматическое сопровождение цели, а также наведения зенитной управляемой ракеты (ЗКР) на воздушную мишень.

В ходе модернизации ЗРК 9К33 "Оса" аппаратура переведена на новую современную элементную базу. У модернизированной машины увеличена дальность обнаружения и повышена точность определения координат цели. Кроме того, комплекс получил новую колесную базу - серийное шоссе семейства МАЗ-6317.

Модернизация основных систем ЗРК "Оса" позволила не только повысить эффективность его применения, но и увеличить надежность и срок службы, снизить расходы на эксплуатацию, а также существенно улучшить условия и эффективность работы операторов

- говорится в сообщении военно-промышленного комитета Белоруссии.