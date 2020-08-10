Контратака: в Генштабе назвали условия для ядерного удара

В Генштабе ВС РФ раскрыли условия применения ядерного оружия

Россия может нанести по противнику ядерный удар при ряде условий, заявили в Генштабе Вооруженных сил РФ. Во-первых, российские ракеты могут быть запущены при поступлении информации об атаке России или территории ее союзников вражескими баллистическими ракетами. Во-вторых - ядерный ответ последует за применением любого оружия массового поражения - «попыткой уничтожения государства».

Российские офицеры Генерального штаба рассказали, при каких условиях наши ядерные ракеты полетят в сторону противника. Об этом в своей статье для газеты Минобороны РФ «Красная звезда» пишут начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-майор Андрей Стерлин и полковник Александр Хряпин, ведущий научный сотрудник Центра военно-стратегических исследований Военной академии Генштаба.

Первое условие - ядерный удар будет нанесен в качестве ответной реакции, если система предупреждения о ракетном нападении предупредит военных, что территорию России или ее союзников атаковали баллистическими ракетами.

Во-вторых - возмездие последует, если противник предпримет попытку «уничтожения России как государства». Речь идет о применении любого оружия массового поражения, в том числе и неядерного.

Стерлин и Хряпин полагают, что под вопросом остается будущее Договора о нераспространении ядерного оружия и Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДНЯО и ДВЗЯИ).

«Разрушение» ДНЯО и ДВЗЯИ может привести к всемирной гонке ядерных вооружений - число стран, обладающих ядерным оружием, может возрасти.

Кроме того, говорится в статье, Россия предлагает продлить срок действия Договора СНВ-3 - о сокращении стратегических наступательных вооружений. Благодаря этому РФ и США сохранят контроль над вооружениями обеих сторон и обеспечит прозрачность состава СНВ, что позволит достоверно прогнозировать их боевые возможности.

При этом Москва и Вашингтон выиграют дополнительное время - чтобы искать решения по проблемам в сфере ограничения СНВ и продвижения к новому договору.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 2 июня утвердил Основы государственной политики РФ в области ядерного сдерживания. В документе перечислены основные опасности и военные угрозы для страны - среди всего прочего, там указано наращивание потенциальным противником группировок на границах с Россией, если в этих группировках есть средства доставки ядерного оружия.

Кроме того, Москва считает потенциальной угрозой развертывание баллистических ракет или гиперзвукового оружия государствами, которые имеют антироссийский настрой.

Размещение в космосе средств противоракетной обороны и ударных систем, наличие у другого государства ядерного оружия или иных видов оружия массового поражения также расцениваются ВС РФ как потенциальная угроза.

Российские власти уверены, что неконтролируемое распространение ядерного оружия, средств доставки и оборудования для его изготовления, а также размещение его на территориях неядерных государств представляет для России военную угрозу.

На следующий день после утверждения Основ госполитики в сфере ядерного сдерживания пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия никогда не станет применять ядерное оружие первой.

«Россия никогда не может быть и не будет инициатором использования ядерного оружия», - заявил он. При этом в тексте национальной ядерной доктрины США, которая оставляет Вашингтону «право ударить первым», утверждается, что шаги по технологическому усовершенствованию ядерного оружия говорит о решимости Москвы вернуть Россию к статусу великой державы и гонке вооружений.

«Сегодня Россия модернизирует оружие, а также другие стратегические системы. Еще большее беспокойство было связано с принятием Россией военных стратегий, которые предполагают достижение успеха за счет расширения ядерного потенциала», - утверждается в документе.

В Министерстве иностранных дел России впоследствии заявили, что это США возвращаются в своей доктрине к концепции «ограниченной ядерной войны».

«Приходится с большой озабоченностью вновь констатировать, что США возвращаются в своих подходах к ядерному планированию во времена 60-летней давности, когда «ограниченная ядерная война» между сверхдержавами казалась им допустимой и оставляющей шансы на победу», - заявили во внешнеполитическом ведомстве РФ.

Президент Путин заявлял ранее, что Россия может применить ядерное оружие только в ответ на агрессию. «Мы, жертвы агрессии, мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут, потому что даже раскаяться не успеют», - подчеркнул он.

Иван Апулеев