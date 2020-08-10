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Деловая газета "Взгляд"

Рогозин рассказал о влиянии санкций на космические запуски

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Дмитрий Рогозин
Дмитрий Рогозин.
Источник изображения: Фото: Роскосмос

Роскосмос изучил санкции Вашингтона в отношении российских пусковых услуг и сделает ставку на сотрудничество со странами, которые не зависят от США, заявил гендиректор корпорации Дмитрий Рогозин.

"Мы внимательно изучили решения США по санкциям против наших ракет, хотя далеко не все страны, которые сотрудничают с Роскосмосом, так сильно зависят от США, есть и такие государства, которые вообще Америку в упор не видят. Честно скажу, мы не обольщаемся, у нас есть маркетологи, которые исследуют рынок, показывают количество тех пусков, где мы можем подраться и выиграть, несмотря на санкции", – сказал Рогозин, передает РИА "Новости".

По его словам, рынок коммерческих запусков не обеспечивает тот уровень финансирования, на который Роскосмосу следует ориентироваться, поэтому основной задачей госкорпорации станет удовлетворение пусковых услуг внутри страны.

Так, большое количество пусков потребуется на развертывание орбитальной группировки многофункциональной спутниковой системы "Сфера".

Ранее Рогозин выразил уверенность, что Соединенные Штаты будут препятствовать своим партнерам выводить спутники на российских ракетах.

Напомним, Пентагон внес Россию в список стран, с которыми запрещено сотрудничество при космических пусках, решение вступит в силу 31 декабря 2022 года. Таким образом, спутниковые операторы, которые хотят предоставлять услуги американским военным, не смогут использовать для запуска своих космических аппаратов российскую ракетно-космическую технику.


Алина Назарова

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
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