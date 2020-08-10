Космическую программу РФ до 2030 года представят в правительство до конца года

Единая государственная программа космической деятельности России на период 2021-2030 годов будет внесена на утверждение правительства до конца текущего года. Об этом гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал в беседе с «РИА Новости» в пятницу, 7 августа.

По его словам, с 2021 года программа будет иметь подтвержденное финансирование. Перед утверждением программы в кабмине согласуют подпрограммы. «Мы в этом месяце вносим на согласование в правительство самые важные оставшиеся разделы программы», — сказал топ-менеджер

В единую программу войдут ФЦП по развитию спутниковой системы ГЛОНАСС, подпрограмма развития ракетно-космического комплекса сверхтяжелого класса, программа создания многоспутниковой орбитальной группировки интернет-спутников «Сфера», разделы, связанные с созданием наземной космической инфраструктуры на космодроме «Восточный», инвестпроекты по развитию новых промышленных комплексов и современных производств.

Назвать итоговую цифру необходимого объема финансирования может только президент страны, пояснил глава госкорпорации.

Космическая программа страны будет приниматься на 10 лет вперед с корректировкой каждые пять лет.

Как ранее заявил Рогозин, первоначальные этапы разработки многоразовой ракеты на метане «Союз-СПГ» профинансируют внебюджетные источники. При этом многоразовая ступень российской ракеты превзойдет американскую Falcon 9 от SpaceX по расчетному количеству пусков.