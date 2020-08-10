Войти
Известия.ru

Космическую программу РФ до 2030 года представят в правительство до конца года

464
0
-1
Источник изображения: Фото: ТАСС/Валерий Щарифулин

Единая государственная программа космической деятельности России на период 2021-2030 годов будет внесена на утверждение правительства до конца текущего года. Об этом гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал в беседе с «РИА Новости» в пятницу, 7 августа.

По его словам, с 2021 года программа будет иметь подтвержденное финансирование. Перед утверждением программы в кабмине согласуют подпрограммы. «Мы в этом месяце вносим на согласование в правительство самые важные оставшиеся разделы программы», — сказал топ-менеджер

В единую программу войдут ФЦП по развитию спутниковой системы ГЛОНАСС, подпрограмма развития ракетно-космического комплекса сверхтяжелого класса, программа создания многоспутниковой орбитальной группировки интернет-спутников «Сфера», разделы, связанные с созданием наземной космической инфраструктуры на космодроме «Восточный», инвестпроекты по развитию новых промышленных комплексов и современных производств.

Назвать итоговую цифру необходимого объема финансирования может только президент страны, пояснил глава госкорпорации.

Космическая программа страны будет приниматься на 10 лет вперед с корректировкой каждые пять лет.

Как ранее заявил Рогозин, первоначальные этапы разработки многоразовой ракеты на метане «Союз-СПГ» профинансируют внебюджетные источники. При этом многоразовая ступень российской ракеты превзойдет американскую Falcon 9 от SpaceX по расчетному количеству пусков.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Компании
SpaceX
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Восточный Космодром
ГЛОНАСС
ИТ
Похожие новости
22.06.2020
«Это их война, а не наша»: Дмитрий Рогозин ответил на запуск Crew Dragon Илона Маска
11.11.2019
Всё под копирку
03.04.2019
Контрольный выстрел в наследство
05.06.2015
"Нет такой программы, которую можно написать и она будет работать без поправок"
14.04.2014
Русский космос
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 10.08 16:31
  • 65
Украина устроила «парад раритетов» на военных учениях
  • 10.08 15:03
  • 5
SpaceX успешно вывела на орбиту еще 57 интернет-спутников Starlink, довела группировку до 595 аппаратов
  • 10.08 14:55
  • 14
Призыв к пересмотру политики США в отношении России
  • 10.08 14:10
  • 2
Путин лишил высших офицеров каракулевых шапок
  • 10.08 13:34
  • 7
Троллинг или фэнтези: Рогозин задумался о "Буране"
  • 10.08 13:06
  • 2
России нужно забыть о дружбе с Западом
  • 10.08 13:05
  • 1
Эксперт: В провокации с задержанием россиян замешаны СБУ и КГБ Белоруссии
  • 10.08 11:50
  • 166
ВЦИОМ: половина россиян считает высадку американцев на Луну фальсификацией властей США
  • 10.08 10:48
  • 1
Эксперт из Польши указал на уязвимость стран Балтии перед Россией
  • 10.08 10:42
  • 11
БМП-3 получат новую защиту и мощный лазер
  • 10.08 10:08
  • 3
В Японии не исключили финансового альянса России и Китая
  • 10.08 09:35
  • 1
Спецназовцы Азербайджана и Турции отработали штурм стратегических объектов
  • 10.08 00:37
  • 191
В США предложили России вместо «Ангары» летать на батуте
  • 10.08 00:31
  • 26
Курс на Восточный: начинается отправка стартового стола для «Ангары»
  • 10.08 00:27
  • 96
Пожар на гигантском корабле обнажил признаки распада ВМС США