Первая ступень ракеты Falcon 9 успешно приземлилась на платформе в океане

Первая ступень ракеты Falcon 9, стартовавшей с партией интернет-спутников Starlink с мыса Канаверал, успешно приземлилась на плавучей платформе в Атлантическом океане. Прямую трансляцию полета американская компания SpaceX ведет 7 августа на странице в YouTube.

Платформа находится на расстоянии около 400 км от побережья США и называется «Разумеется, я по-прежнему люблю тебя». Успешное приземление первой ступени позволит в дальнейшем использовать ее повторно.

Запуск с космодрома на мысе Канаверал состоялся в расчетные 01:12 по времени Восточного побережья США (08:12 мск). На орбиту будут выведены 57 аппаратов серии Starlink и два аппарата зондирования Земли для компании BlackSky.

В середине июня Falcon 9 компании SpaceX вывела на орбиту 58 микроспутников Starlink. Starlink — спутниковая сеть следующего поколения, способная обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет. Реализация проекта началась в феврале 2018 года. Всего планируется запустить около 12 тыс. спутников.