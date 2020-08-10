Аэрозольная завеса надежно прикрыла ЗРК «Тор-М2»

Подразделения РХБ-защиты Балтийского флота в Калининградской области провели маскировку расчетов зенитно-ракетных установок и ликвидировали заражение комплексов ПВО в ходе атак условного противника.

На первом этапе учений по сигналу тревоги подразделения радиационной, химической и биологической защиты оперативно выдвинулись в назначенный район. Прибыв на место, с помощью машин ТДА-3М специалисты Балтфлота провели мероприятия по аэрозольной маскировке позиций зенитно-ракетных комплексов «Тор-М2».

Далее во время учебного боя зенитчиков поступила вводная о том, что неприятель применил химическое оружие. Расчеты комплексов противовоздушной обороны провели комплекс мероприятий для ведения боевых действий в условиях применения отравляющих веществ. После чего подразделения РХБ-защиты с помощью машин АРС-14КМ и ДКВ выполнили дегазацию условно зараженной техники и позиций.

В учениях принимали участие около 100 военнослужащих и более 30 единиц специальной и боевой техники, рассказали «Военно-промышленному курьеру» в отделе информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по БФ.

Владислав Ржевский, корреспондент «ВПК» (Калининград)