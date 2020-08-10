Начались испытания головного УДК "Тип-075" ВМС НОАК

ЦАМТО, 7 августа. Как сообщает Navyrecognition.com со ссылкой на публикации в соцсетях, начались первые заводские ходовые испытания нового УДК "Тип-075", предназначенного для ВМС НОАК.

Как сообщал ЦАМТО, УДК нового класса ("Юшень по классификации НАТО) должны расширить возможности ВМС НОАК по транспортировке и высадке соединений Корпуса морской пехоты, размещения авиационных боевых элементов КМП, управления боевыми действиями. Кроме того, судно может использоваться для поддержки гуманитарных и поисково-спасательных операций.

На начальном этапе проекта ВМС НОАК намерены построить три разработанных Hudong-Zhonghua Shipbuilding УДК класса "Тип-075". Спуск на воду головного корабля серии состоялся на предприятии Hudong-Zhonghua Shipbuilding 25 сентября 2019 года. Сборка корпуса заняла около 9-10 месяцев. Строительство второго УДК началось летом 2019 года, он был спущен на воду весной 2020 года. Закладка третьего корабля, предположительно, состоялась в октябре 2019 года.

Точные характеристики УДК пока не раскрывались. Как предполагается, длина корабля составляет около 235 м, ширина – 36 м, осадка – 8,5 м, водоизмещение – около 36 тыс. т. УДК сможет развивать скорость 23 узла, дальность плавания на скорости 15 узлов – около 10 тыс. морских миль. Десантовместимость может составить до 1500 морских пехотинцев, более 70 ед. техники. Предполагается, что УДК "Тип-075" сможет нести от 20 до 30 транспортных и ударных вертолетов нескольких типов (Z-8, Z-9, Z-18, Ка-28, Ка-31), возможно, и корабельный вариант нового Z-20.

Для сравнения: водоизмещение ДВКД класса "Мистраль" составляет 21 тыс. т, УДК "Хуан Карлос" – 26 тыс. т, УДК класса "Уосп" – 40,5 тыс. т.