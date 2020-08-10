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ЦАМТО

Дмитрий Рогозин поручил разработать аналог "Бурана" на замену кораблям "Союз"

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Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1» с пилотируемым кораблем «Союз МС-14» со стартовой площадки космодрома Байконур
Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1» с пилотируемым кораблем «Союз МС-14» со стартовой площадки космодрома Байконур.
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов

ЦАМТО, 7 августа. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин поручил разработать варианты пилотируемого космического "челнока" аналогичного советскому "Бурану" на замену кораблям "Союз МС".

Как заявил Д.Рогозин в интервью "РИА Новости", "если делать замену "Союзу МС" для обслуживания орбитальных станций, надо учесть, что эксплуатация "Орла" (создается для пилотируемых полетов на Луну – ред.) будет дороговата для этих целей, поэтому нужно делать многоразовый корабль совершенно иной конфигурации – что-то по типу "Бурана" с возможностью посадки на взлетно-посадочные полосы. Я такую задачу поставил нашим инженерам. Корпорация "Энергия" и другие коллективы сейчас будут предлагать такого рода варианты космической техники".

В то же время, Д. Рогозин признал, что "создание многоразового корабля займет много времени. "Союз МС", конечно, еще послужит. Он постоянно модернизируется", – сказал глава "Роскосмоса", отметив вместе с тем, что бесконечная модернизация "губительна для развития космической техники".

Ранее Д.Рогозин уже говорил, что "Роскосмос" рассматривает возможность создания пилотируемого космического корабля, который будет летать к орбитальным станциям, отмечает агентство.

Это не первый опыт разработки в нашей стране многоразовых космических кораблей. В СССР был создан космический корабль "Буран", который совершил единственный беспилотный полет в 1988 году. Кроме того, в России в начале 2000-х годов разрабатывался корабль "Клипер".

Разработка нового российского космического корабля "Орел" (ранее назывался "Федерация") для полетов к Луне ведется с 2009 года. Первый испытательный запуск корабля в беспилотном варианте значился в планах на 2015 год, а первый пилотируемый полет наметили на 2018 год. Однако затем планы поменялись.

Как сообщалось, РКК "Энергия" ведет изготовление двух первых экземпляров корабля "Орел": первый будет полноразмерным макетом для испытаний при первом пуске на "Ангаре-А5" в 2023 году и "Енисее" в 2028 году, а второй – полноценным многоразовым кораблем (10 полетов) для летных испытаний и последующей эксплуатации, передает "РИА Новости".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Буран ОК
Клипер
Компании
Роскосмос
Энергия РКК
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Рогозин Дмитрий
Проекты
Луна
Союз ПКК
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