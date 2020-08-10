Применение новой китайской управляемой ракеты сняли на видео

В Китае представили видео стрельб новой управляемой ракетой повышенной дальности. Стрельба велась с ударного вертолета Z-10.

На видео, которое представил телеканал CCTV 13, можно понаблюдать за тем, как подвешивают дальнобойные ракеты на вертолет и за самим процессом их пуска. Ракеты успешно поразили все наземные цели. Как пишет dambiev, предположительно, это ракета под обозначением Blue Arrow 21 (BA-21), которую впервые представили на авиасалоне в Чжухае в 2018 году.

Не оставили без внимания видео с запуском управляемой ракеты с ударного вертолета и в издании Janes. Здесь предполагают, что дальность ее действия - где-то около 18 километров, и она оснащена двухканальной системой наведения миллиметрового диапазона.

Однако в издании отмечают, что ракета, вероятно, немного отличается от показанной в 2018 году в Чжухае. Она имеет несколько другую конфигурацию. Делается вывод, что данную ракету будут применять для вооружения китайских беспилотных летательных аппаратов.

Светлана Цыганкова