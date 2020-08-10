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Российская газета

Новые крылья, новые ракеты: в США оценили модернизацию Ту-95

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Источник изображения: Антон Денисов/РИА Новости

Глубоко модернизированный ракетоносец Ту-95МСМ поднимется в небо до конца августа, доложил Владимиру Путину глава ОАК Юрий Слюсарь. В США предположили, что модернизированный авианосец с новыми ракетами вскоре появится и у границ США.

- Это не просто машина на базе старого планера - его мы тоже переделали. Усилили крыло, поменяли отдельные элементы. Самолет с новым комплектом вооружения, новым бортовым комплексом оборудования, с доработанными двигателями и новыми винтами, - рассказал президенту гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации.

Ту-95 (Bear по классификации НАТО) - такой же старожил неба, как и его американский аналог B-52, напомнил The National Interest. Оба стратегических бомбардировщика-ракетоносца летают дольше, чем их экипажи, и в последнее время интенсивно модернизируются. Новейшая версия российского самолета имеет гораздо более широкие возможности, чем ее прототип - тот, как известно, мог сбрасывать только неуправляемые свободнопадающие бомбы (в основном термоядерные).

Ту-95МСМ вооружен стратегическими крылатыми ракетами Х-101 и Х-102 (последняя тоже термоядерная). Для их размещения под крылья вернули четыре пилона на восемь ракет: между внешними и внутренними двигателями, а также между внутренними двигателями и фюзеляжем. Поэтому понадобилось усилить само крыло. На самолете установлены новые радар, авионика и средства радиоэлектронного подавления. Модернизация двигателей и винтов улучшила летные характеристики.

Главное, наверное, преимущество "Медведя" - фантастическая дальность полета. С учетом дозаправок в воздухе она ограничена лишь возможностями экипажа - как у атомных подводных лодок. Ту-95МС совершают регулярные полеты у американских вод. Логично предположить, что вскоре мы увидим там и Ту-95 МСМ, заключает издание.


Антон Валагин

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Страны
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Продукция
B-52
Ту-95
Х-101
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ОАК
Персоны
Путин Владимир
Слюсарь Юрий
Проекты
Авианосец
Ядерный щит
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