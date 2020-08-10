Минобороны Украины вводит новые «санитарные» нашивки для бронежилетов

Источник изображения: https://armyinform.com.ua/

Министерство обороны Украины вводит для военнослужащих ВСУ специальные нашивки ("санитарный идентификатор"), которые будут носиться на бронежилетах. Новые нашивки вводятся согласно приказу украинского военного ведомства № 606 от 22.11. 2017 года "Об утверждении правил ношения форменной одежды и знаков различия", пишет АрміяInform.

В украинском военном ведомстве введение нового нагрудного знака аргументировали невозможностью идентификации бойцов в боевых условиях. Поэтому было принято решение о введении "санитарного идентификатора", на котором, после консультаций с медиками, остались только необходимые сведения. Планируется, что такие нашивки облегчат работу медицинским службам в боевых условиях.

В боевых условиях невозможно определить фамилию и воинское звание военного, принадлежность к определенной воинской части и его группу крови. После консультаций с военными медиками на указанном идентификаторе оставлена только самая необходимая информация

- пояснил заместитель начальника отдела разработки и внедрения военной символики ВСУ подполковник Виктор Тимченко.

Источник изображения: https://armyinform.com.ua/

Отметим, что нашивки с необходимыми данными для идентификации военнослужащего не являются чем-то новым, они применяются во многих армиях мира. В самом Минобороны Украины заявляют, что идея таких нашивок была ими заимствована у военнослужащих иностранных армий, принимавших участие в совместных учениях с украинской армией. В некоторых подразделениях ВСУ такие нашивки уже используются.