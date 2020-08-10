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SpaceX успешно вывела на орбиту еще 57 интернет-спутников Starlink, довела группировку до 595 аппаратов

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Starlink
Starlink.
Источник изображения: Globallookpress.com

Вашингтон. 7 августа. ИНТЕРФАКС - Тяжелая ракета-носитель Falcon 9 в пятницу успешно вывела на низкую околоземную орбиту новую партию из 57 мини-спутников, предназначенных для продолжения развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила компания-разработчик SpaceX.

"Успешный вывод спутников Starlink подтвержден", - говорится в сообщении.

Это уже десятый вывод на орбиту группы интернет-спутников, начиная с мая прошлого года, в рамках проекта Starlink. Теперь ее орбитальная группировка состоит уже из 595 космических аппаратов. В настоящее время компания SpaceX является крупнейшим спутниковым оператором в мире.

В рамках программы SpaceX по проведению сопутствующих запусков ракета Falcon 9 также вывела на орбиту два малых космических аппарата дистанционного зондирования Земли Global-7 и Global-8 американской компании BlackSky. Они предназначены для осуществления мультиспектральной съемки Земли в оптическом диапазоне с разрешением около одного метра.

Запуск двухступенчатой ракеты Falcon 9 компании SpaceX был осуществлен в 1:12 по времени Восточного побережья США (в 8:12 МСК) со стартового комплекса LC-39A на космодроме на мысе Канаверал (штат Флорида).

Тем временем первая многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9, которая использовалась уже в пятый раз, совершила успешную управляемую посадку на плавучей платформе Of Course, I Still Love You, находившейся в Атлантике в 634 км от космодрома на мысе Канаверал.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
SpaceX
Проекты
Falcon РН
ИТ
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5 комментариев
№1
10.08.2020 11:30
Цитата, q
первая многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9, которая использовалась уже в пятый раз, совершила успешную управляемую посадку
Поучилась у Маска многоразовость, получилась.
Теперь им надо не зарваться. А то получится: "Ну, ещё разок запустим эту ступень, хотя она уже на грани годности." А в результате - авария и убытки, перекрывающие всю экономию от многоразовости.
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№2
10.08.2020 11:52
Цитата, Виктор Алексеевич сообщ. №1
Поучилась у Маска многоразовость, получилась.
не получилась. обещано то была эпоха дешевых пусков, а получилось что НАСА уже по $280 млн выкладывает за пуск, тогда как легкий прогресс тот же вес за $60 млн доставляет.
0
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№3
10.08.2020 14:44
Платят и стоит, в смысле себестоимость - разные вещи. Пока не появились конкуренты на том же поле запусков мнгоразовых РН, для SpaceX логично снять сливки. А государству проспонсировать их дальнейшие проекты.
0
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№4
10.08.2020 14:59
Цитата, forumow сообщ. №3
Платят и стоит (себестоимость) - разные вещи. Пока не появились конкуренты на том же поле запусков мнгоразовых РН, для SpaceX логично снять сливки.
конкуренты с заметно лучшими показателями price/performance на рынке с 60х годов прошлого века. а сливки можно было снять любой ракетой, ведь роскосмос убрали с американского рынка не лучшим по price/performance предложением, а нерыночным табу на сотрудничество.
-1
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№5
10.08.2020 15:03
Цитата, Telnet сообщ. №4
а сливки можно было снять любой ракетой
Ракетой или чем угодно с высокой себестоимостью, сливки ты никак не снимешь. Густые, во всяком случае.
0
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