SpaceX успешно вывела на орбиту еще 57 интернет-спутников Starlink, довела группировку до 595 аппаратов

Вашингтон. 7 августа. ИНТЕРФАКС - Тяжелая ракета-носитель Falcon 9 в пятницу успешно вывела на низкую околоземную орбиту новую партию из 57 мини-спутников, предназначенных для продолжения развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила компания-разработчик SpaceX.

"Успешный вывод спутников Starlink подтвержден", - говорится в сообщении.

Это уже десятый вывод на орбиту группы интернет-спутников, начиная с мая прошлого года, в рамках проекта Starlink. Теперь ее орбитальная группировка состоит уже из 595 космических аппаратов. В настоящее время компания SpaceX является крупнейшим спутниковым оператором в мире.

В рамках программы SpaceX по проведению сопутствующих запусков ракета Falcon 9 также вывела на орбиту два малых космических аппарата дистанционного зондирования Земли Global-7 и Global-8 американской компании BlackSky. Они предназначены для осуществления мультиспектральной съемки Земли в оптическом диапазоне с разрешением около одного метра.

Запуск двухступенчатой ракеты Falcon 9 компании SpaceX был осуществлен в 1:12 по времени Восточного побережья США (в 8:12 МСК) со стартового комплекса LC-39A на космодроме на мысе Канаверал (штат Флорида).

Тем временем первая многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9, которая использовалась уже в пятый раз, совершила успешную управляемую посадку на плавучей платформе Of Course, I Still Love You, находившейся в Атлантике в 634 км от космодрома на мысе Канаверал.