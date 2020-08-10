Рогозин заявил о преодолении проблем с космической техникой

Основные технические проблемы с ракетно-космической техникой за последние два года были решены, сообщили гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Уже нет таких проблем в ракетно-космической технике, как два года тому назад", – сказал Рогозин, передает РИА "Новости".

На текущий момент отечественные ракеты стартуют без аварий 22 месяца подряд. Последняя авария произошла 11 октября 2018 года, когда при старте произошло ЧП с ракетой "Союз-ФГ". С тех пор с различных космодромов мира совершено более 40 пусков отечественных носителей.

Рогозин также сообщил, что рад тому, что удалось сдвинуть с мертвой точки подготовку к запуску Многофункционального лабораторного модуля "Наука" и к летным испытаниям "Ангары". "Все "долгострои" подходят к концу", – сказал Рогозин.

Он также отметил, что специалисты российской ракетно-космической отрасли представили ему варианты доставки на Землю проб грунта с Венеры. "Я считаю, что было бы интересно не только посадить на Венеру аппарат, но и вернуть грунт на Землю. Это было бы действительно прорывом в фундаментальной науке о космосе. Как это сделать, мы знаем. Мне уже доложили решения инженерно-конструкторского плана на этот счет", – сказал Рогозин.

Изучение Венеры глава Роскосмоса считает более важными, чем исследование Марса, поскольку это может помочь в предупреждении развития парникового эффекта на Земле. Он напомнил, что посадки на эту планету совершали только советские аппараты. В общей сложности СССР осуществил 10 успешных посадок на Венеру.

Ближайшая миссия на Венеру планируется на 2027-2029 годы. Это должен быть совместный российско-американский проект "Венера-Д". Однако он пока не получил финансирования с российской стороны. Ученые просят на реализацию российской части проекта 17,3 млрд рублей на ближайшие 10 лет. Американская часть проекта "Венера-Д" оценивается примерно в такую же сумму.

Кроме того, специалисты Роскосмоса собрались создать ракету-носитель "Союз-СПГ" с многоразовой первой ступенью, которая превзойдет Falcon 9 от SpaceX по расчетному количеству пусков.

Алина Назарова