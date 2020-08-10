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Военное обозрение

Схема «летающее крыло» может оказаться тупиковой веткой развития боевой авиации

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Источник изображения: topwar.ru

Высказывается мысль о том, что авиационная схема, известная как «летающее крыло», может оказаться тупиковой веткой развития боевой авиации. Так называемый «полностью бесхвостый» вариант планера, который сегодня в нескольких странах, включая Россию, используется в качестве основы для беспилотных летательных аппаратов, обнаруживает немалое количество если не недостатков, то, если можно так выразиться, проблемных моментов.

Один из главных проблемных моментов схемы «летающее крыло» связан с тем, что при совершенствовании двигателей той же беспилотной авиации могут возникать проблемы с маневренностью. Здесь нужно учитывать тот факт, что летательный аппарат в конечном итоге придётся перенасыщать электроникой, отвечающей за его устойчивый полёт. Речь в том числе и о системе FbW или ЭДСУ (электродистанционная система управления), которая позволяет противостоять так называемому рысканию летательного аппарата – угловым движениям относительно вертикали и боковым изменениям курса.

Снижение маневренности может усугубляться в связи с тенденцией на технологию пониженной заметности в различных диапазонах (технология стелс). В частности, одно из направлений – реализации плоского сопла, по способствованию маневренности которым высказываются совершенно разные суждения. Факт в том, маневренность при наличии плоского сопла напрямую зависит от схемы летательного аппарата.

Но здесь стоит обратить внимание и на то, что зачастую современные конструкторы (особенно зарубежные) считают ставку на маневренность неправильной. Логика такова: современные ракеты способны осуществлять маневры под такими перегрузками, которые невыполнимы для средства авиации. В таком случае стоит рассматривать и сомнительность ставки на стелс-технологию. Ведь, по большому счёту, на любой «стелс» найдётся эффективный радар, способный даже по косвенным признакам определить наличие самолёта или беспилотника в определённой точке. А если обнаружение состоялось, то без высоких показателей маневренности самолёту (беспилотнику) от ракеты точно не уйти.

В таком случае остаётся фактически один вариант – использование комплексов радиоэлектронной борьбы. Но и здесь есть свои нюансы. К примеру, для ударного беспилотника применение современных средств РЭБ – это энергозатратная деятельность при выполнении боевой задачи. А значит, будет снижаться радиус его боевого применения, ракетно-бомбовая нагрузка.

Именно поэтому эксперты полагают, что и в будущем без развития направления маневренности (сверхманевренности) даже для беспилотных летательных аппаратов не обойтись, сколько бы ни говорили о том, что это «прошлый век» и «будущее – исключительно за стелс-технологиями».

Проблемы, которые озвучены в отношении перспективы схемы "летающее крыло", помогли бы решить новые материалы и технологии противодействия тому же рысканию без перенасыщения средства авиации блоками и узлами ЭДСУ.

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Страны
Россия
Проекты
БПЛА
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