Роскосмос разработает многоразовую ракету без бюджетных денег

Первоначальные этапы разработки многоразовой ракеты на метане «Союз-СПГ» профинансируют внебюджетные источники. Об этом 7 августа рассказал «РИА Новости» генеральный директор российской госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

«По сути дела, этот проект открывает дверь к использованию сжиженного природного газа в ракетно-космической отрасли», — сказал топ-менеджер.

При этом многоразовая ступень российской ракеты превзойдет Falcon 9 от SpaceX по расчетному количеству пусков — она будет предназначена для 100 полетов, добавил Рогозин. «Это будет ракета 21 века», — заключил он.

В настоящее время носитель Falcon 9 от американской компании SpaceX рассчитан на 10 стартов.

Осенью 2019 года стало известно, что стоимость изготовления новой многоразовой российской ракеты среднего класса с двигателем, работающим на метане, составит около 900 миллионов рублей. Стоимость пуска обойдется в $40,5 млн США.

Как добавил глава госкорпорации, «Роскосмос» планирует создать на замену «Союзам МС» крылатый пилотируемый космический корабль, схожий с советским «Бураном». К разработке вариантов уже приступила корпорация «Энергия» и другие предприятия «Роскосмоса».