Рогозин заявил о поручении разработать аналог советского «Бурана»

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Стало известно о поручении, данном руководителем «Роскосмоса», связанном с созданием нового космического корабля.

В сообщении РИА Новости говорится о том, что Дмитрий Рогозин поручил приступить к разработке вариантов пилотируемого «челнока» для полётов в космос. Отмечено, что речь идёт об аналоге советского корабля «Буран». По словам Рогозина, такие корабли могли бы прийти на замену «Союзам МС».

Глава «Роскосмоса» заявил, для обслуживания орбитальных станций эксплуатация космического корабля «Орёл» (бывшая «Федерация») «будет дороговата», поэтому России необходим корабль многоразового использования. Здесь нужно добавить, что пока и «Орёл» не введён в эксплуатацию.

Рогозин заявил, что поставил задачу перед инженерами, которые теперь должны представить проект аналога «Бурана» с возможностью посадки на аэродром.

Предлагать варианты корабля многоразового использования, по заявлению Дмитрия Рогозина, будут специалисты ракетно-космической корпорации «Энергия» и «другие коллективы». Какие именно, Рогозин не уточнил.

При этом глава «Роскосмоса» отметил, что создание космического «челнока» займёт немало времени, а потому «Союз МС ещё послужит».

Для справки: производителем корабля «Буран» являлся Тушинский машзавод. Космический корабль был рассчитан на экипаж до 10 космонавтов. Старт «Бурана» состоялся с космодрома «Байконур» 15 ноября 1988 года. Как потом выяснилось, тот безэкипажный и полностью автоматизированный полёт оказался для советского «челнока» не только первым, но и единственным. Полёт длился 3 ч с лишним часа, в течение которых «Бураном» были совершены два витка вокруг Земли.

Видеоролик с лётными испытаниями «Бурана»: