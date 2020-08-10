Рогозин поручил разработать замену «Союзу»

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин поручил разработать варианты крылатого пилотируемого космического челнока аналогичного советскому «Бурану» на замену кораблям «Союз МС», сообщает РИА Новости.

«Корпорация "Энергия" и другие коллективы сейчас будут предлагать такого рода варианты космической техники», — отметил Рогозин. Он добавил, что на создание многоразового корабля уйдет много времени.

Рогозин добавил, что «Союз МС» постоянно модернизируется, однако бесконечная модернизация «губительна для развития космической техники».

Ранее Рогозин дал интервью по случаю пятилетия создания «Роскосмоса». Он оценил новые американские космические корабли SpaceX Crew Dragon и Boeing Starliner. По его словам, они более гламурные, чем российский «Союз», хотя, по сути, являются его аналогами.