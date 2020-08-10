Войти
Деловая газета "Взгляд"

Выход США из договоров объяснили концепцией «Быстрого глобального удара»

380
0
0
Источник изображения: U.S. Air Force/Zuma/Global Look Press

США разрушают систему договоров в области безопасности, поскольку нацелены на реализацию концепции «Быстрого глобального удара» с применением ядерного оружия, заявили в Генштабе Вооруженных сил России.

Соответствующую статью начальник управления Главного оперативного управления Генштаба генерал-майор Андрей Стерлин и ведущий научный сотрудник Центра военно-стратегических исследований Военной академии Генштаба, доктор военных наук полковник Александр Хряпин опубликовали в "Красной звезде".

Указывается, что действия США "направлены на реализацию концепции", но "только с одной оговоркой, что все эти средства могут быть и в ядерном снаряжении", передает ТАСС.

В частности, речь идет о выходе США из Договора по ПРО, ДРСМД, Договору по открытому небу, угрозы выхода из Договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний и нежелании продлевать СНВ-3.

США, по мнению Стерлина и Хряпина, стремятся к военно-техническому превосходству ради глобального лидерства и обеспечения победы в войнах будущего над любой из стран и в первую очередь над Россией. Один из методов реализации этих планов – втягивание России в гонку вооружений и ослабление таким образом ее экономики.

Так, в "Обзоре ядерной политики" 2018 года США назвали Россию противником и заявили о возможности превентивного ядерного удара. Кроме того, США сообщили о планах создания ядерных боеприпасов сверхмалой мощности, что превращает ядерное оружие в "оружие поля боя" и снижает порог его применения.

Прекращение СНВ-3 может дать возможность США бесконтрольно наращивать стратегические вооружения и поставить мировую безопасность на грань ядерной катастрофы.

В дальнейшем разрушение Договора о нераспространении ядерного оружия "может стать тем спусковым крючком, который приведет к гонке ядерных вооружений во всем мире и росту числа стран, обладающих ядерным оружием, в первую очередь "пороговых".

США так и не ратифицировали Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. В 2006 году только США и КНДР отказались принять резолюцию ГА ООН о необходимости скорейшего подписания и ратификации ДВЗЯИ.

В результате без СНВ-3 не будет "ни одного действующего международного соглашения, ограничивающего гонку стратегических вооружений".

"Руки у американских "ястребов" будут полностью развязаны", – говорится в статье.

Россия в Основах государственной политики в области ядерного сдерживания обозначила "красные линии", за нарушение которых потенциальный противник получит сокрушительный ответный удар, передает РИА "Новости".

В качестве субъектов ядерного сдерживания выделены две группы стран.

К первой относятся "отдельные государства, обладающие ядерным и (или) другими видами оружия массового поражения или значительным боевым потенциалом сил общего назначения, которые рассматривают Российскую Федерацию в качестве потенциального противника, а также военные коалиции (блоки, союзы) с участием этих государств" .

Вторая группа включает страны, "предоставляющие свою национальную территорию для развертывания стратегических наступательных средств (крылатых и баллистических ракет, гиперзвуковых летательных аппаратов, ударных беспилотных летательных аппаратов), средств стратегической противоракетной обороны, радиолокационных станций системы предупреждения о ракетно-ядерном ударе, ядерного оружия и (или) других видов оружия массового поражения других государств, которые могут быть использованы против Российской Федерации и (или) ее союзников".

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о подписанном президентом России Владимиром Путиным указе об Основах госполитики в области ядерного сдерживания.



Антон Антонов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
КНДР
Россия
США
Компании
Минoбороны РФ
ООН
Персоны
Путин Владимир
Проекты
БГУ
БПЛА
ГЗЛА
РСМД
СНВ-3
Ядерный щит
ЯО
Похожие новости
10.08.2020
Об основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания
30.12.2019
Вехи уходящего 2019 года
09.10.2019
Игра в ракетные наперстки
23.10.2017
Пределы ядерного сдерживания
11.03.2014
Стратегическая стабильность – заблуждения и перспективы
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 10.08 16:31
  • 65
Украина устроила «парад раритетов» на военных учениях
  • 10.08 15:03
  • 5
SpaceX успешно вывела на орбиту еще 57 интернет-спутников Starlink, довела группировку до 595 аппаратов
  • 10.08 14:55
  • 14
Призыв к пересмотру политики США в отношении России
  • 10.08 14:10
  • 2
Путин лишил высших офицеров каракулевых шапок
  • 10.08 13:34
  • 7
Троллинг или фэнтези: Рогозин задумался о "Буране"
  • 10.08 13:06
  • 2
России нужно забыть о дружбе с Западом
  • 10.08 13:05
  • 1
Эксперт: В провокации с задержанием россиян замешаны СБУ и КГБ Белоруссии
  • 10.08 11:50
  • 166
ВЦИОМ: половина россиян считает высадку американцев на Луну фальсификацией властей США
  • 10.08 10:48
  • 1
Эксперт из Польши указал на уязвимость стран Балтии перед Россией
  • 10.08 10:42
  • 11
БМП-3 получат новую защиту и мощный лазер
  • 10.08 10:08
  • 3
В Японии не исключили финансового альянса России и Китая
  • 10.08 09:35
  • 1
Спецназовцы Азербайджана и Турции отработали штурм стратегических объектов
  • 10.08 00:37
  • 191
В США предложили России вместо «Ангары» летать на батуте
  • 10.08 00:31
  • 26
Курс на Восточный: начинается отправка стартового стола для «Ангары»
  • 10.08 00:27
  • 96
Пожар на гигантском корабле обнажил признаки распада ВМС США