Рогозин бросил вызов Маску

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин выразил сомнения в том, что новый пилотируемый космический корабль Crew Dragon, созданный компанией Илона Маска SpaceX, способен так же быстро добираться до МКС, как российские корабли.

По мнению Рогозина, значимость первого за девять лет успешного запуска американского корабля преувеличена.

Кроме того, Crew Dragon и Starliner от Boeing являются более комфортными, но всего лишь аналогами российского «Союза МС».

«То, что появился Crew Dragon, и то, что он прошел испытания, если отбросить всю пропагандистскую американскую шелуху, что они лидеры в мире… С чего они вообще лидеры в мире? Десять лет их на горизонте не было, а теперь летают, как мы летали. Пусть они теперь полетают так же быстро, как мы летаем», — цитирует Рогозина 7 августа «РИА Новости».

Глава «Роскосмоса» согласился, что американский многоразовый корабль — шаг вперед, но у России, по его словам, нет необходимости создавать такой же.

23 июля транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-15» установил новый рекорд скорости полета к МКС. Он состыковался со станцией спустя 3 часа 18 минут после запуска ракеты-носителя «Союз-2.1а».

Тогда Дмитрий Рогозин отмечал, что осенью экипаж космонавтов может отправиться на станцию также по сверхбыстрой схеме полета.