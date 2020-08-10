«Роскосмос» планирует осуществить посадку корабля на астероид

«Роскосмос» планирует к 2030 году разработать технологии посадки космического корабля на астероид, рассказал глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

По его словам, основная сложность в том, как «зацепиться за астероид», однако российские специалисты уже начали работу.

«Есть задача — научиться сажать аппарат на астероид, и не простой космический аппарат, а посадить космический корабль... Мы знаем, как это реализовать», — цитирует Рогозина 6 августа «РИА Новости».

Осуществить планы рассчитывают к 2030 году.

К настоящему моменту на астероиды уже совершались посадки космических аппаратов. Так, в 2019 году мягкую посадку на астероид Рюгу совершили посадочные японские модули Rover-1A, Rover-1B, MASCOT и одноименный зонд.

25 июля стало известно, что Россия нашла способ отказаться от сверхтяжелых ракет при полете на Луну. Так, ракетно-космическая корпорация «Энергия» запатентовала схему полета к Луне без использования сверхтяжелой ракеты. Предлагается доставлять космонавтов на Луну и околоземную орбитальную станцию с помощью многоразового пилотируемого корабля.