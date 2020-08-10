Войти
Известия.ru

Минобороны раскрыло условия нанесения ядерного удара

266
0
0
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Минобороны объяснило, при каких условиях Россия может нанести противнику сокрушительный удар, в том числе с использованием ядерного оружия.

Начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-майор Андрей Стерлин и ведущий научный сотрудник Центра военно-стратегических исследований Военной академии Генштаба Александр Хряпин в статье, опубликованной 7 августа в газете «Красная звезда», рассказали, какие «красные линии» потенциальным противникам переступать не стоит.

«Первое условие связано с поступлением достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территорию России и (или) ее союзников. Факт старта баллистической ракеты будет зафиксирован системой предупреждения о ракетном нападении», — отмечается в материале.

При этом ответ последует в случае использования любого оружия массового поражения, как ядерного, так и обычного.

В статье военные также отметили, что США продолжают выходить из основных договоров, гарантирующих стабильность в мире, и провоцируют новую гонку вооружений. Все это может привести мир «на грань ядерной катастрофы».

2 июня президент РФ Владимир Путин утвердил Основы государственной политики в области ядерного сдерживания. В документе описаны главные угрозы для страны в данной сфере.

В документе отмечается, что субъектами сдерживания РФ считает страны-обладатели ядерного оружия, страны, рассматривающие Москву в качестве противника, военные блоки и союзы, а также государства, предоставляющие свою территорию для развертывания стратегических наступательных средств.

Доктрина подразумевает, что РФ может применить ядерное оружие в ответ на нападение.

В 2018 году Вашингтон приняли новую ядерную доктрину и оставил за собой право нанести ядерный удар первым.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Проекты
СПРН
Ядерный щит
ЯО
Похожие новости
10.08.2020
Контратака: в Генштабе назвали условия для ядерного удара
09.01.2019
"Авангард" и другие: о роли новых систем в стратегических силах
21.05.2012
Европейская ПРО: нет ни мифов, ни фобий
27.02.2012
ОБОБЩЕНИЕ - Российская армия: от структурной перестройки к тотальному перевооружению
25.11.2011
Стратегические ядерные соображения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 10.08 16:31
  • 65
Украина устроила «парад раритетов» на военных учениях
  • 10.08 15:03
  • 5
SpaceX успешно вывела на орбиту еще 57 интернет-спутников Starlink, довела группировку до 595 аппаратов
  • 10.08 14:55
  • 14
Призыв к пересмотру политики США в отношении России
  • 10.08 14:10
  • 2
Путин лишил высших офицеров каракулевых шапок
  • 10.08 13:34
  • 7
Троллинг или фэнтези: Рогозин задумался о "Буране"
  • 10.08 13:06
  • 2
России нужно забыть о дружбе с Западом
  • 10.08 13:05
  • 1
Эксперт: В провокации с задержанием россиян замешаны СБУ и КГБ Белоруссии
  • 10.08 11:50
  • 166
ВЦИОМ: половина россиян считает высадку американцев на Луну фальсификацией властей США
  • 10.08 10:48
  • 1
Эксперт из Польши указал на уязвимость стран Балтии перед Россией
  • 10.08 10:42
  • 11
БМП-3 получат новую защиту и мощный лазер
  • 10.08 10:08
  • 3
В Японии не исключили финансового альянса России и Китая
  • 10.08 09:35
  • 1
Спецназовцы Азербайджана и Турции отработали штурм стратегических объектов
  • 10.08 00:37
  • 191
В США предложили России вместо «Ангары» летать на батуте
  • 10.08 00:31
  • 26
Курс на Восточный: начинается отправка стартового стола для «Ангары»
  • 10.08 00:27
  • 96
Пожар на гигантском корабле обнажил признаки распада ВМС США