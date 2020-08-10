Минобороны раскрыло условия нанесения ядерного удара

Минобороны объяснило, при каких условиях Россия может нанести противнику сокрушительный удар, в том числе с использованием ядерного оружия.

Начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-майор Андрей Стерлин и ведущий научный сотрудник Центра военно-стратегических исследований Военной академии Генштаба Александр Хряпин в статье, опубликованной 7 августа в газете «Красная звезда», рассказали, какие «красные линии» потенциальным противникам переступать не стоит.

«Первое условие связано с поступлением достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территорию России и (или) ее союзников. Факт старта баллистической ракеты будет зафиксирован системой предупреждения о ракетном нападении», — отмечается в материале.

При этом ответ последует в случае использования любого оружия массового поражения, как ядерного, так и обычного.

В статье военные также отметили, что США продолжают выходить из основных договоров, гарантирующих стабильность в мире, и провоцируют новую гонку вооружений. Все это может привести мир «на грань ядерной катастрофы».

2 июня президент РФ Владимир Путин утвердил Основы государственной политики в области ядерного сдерживания. В документе описаны главные угрозы для страны в данной сфере.

В документе отмечается, что субъектами сдерживания РФ считает страны-обладатели ядерного оружия, страны, рассматривающие Москву в качестве противника, военные блоки и союзы, а также государства, предоставляющие свою территорию для развертывания стратегических наступательных средств.

Доктрина подразумевает, что РФ может применить ядерное оружие в ответ на нападение.

В 2018 году Вашингтон приняли новую ядерную доктрину и оставил за собой право нанести ядерный удар первым.