В Генштабе предупредили о риске ядерной катастрофы из-за США

Прекращение действия Договора о сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) позволит США бесконтрольно наращивать боевые возможности и поставит мир на грань ядерной катастрофы.

Об этом в статье для издания «Красная звезда» написали начальник управления Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-майора Андрей Стерлин и ведущий научный сотрудник Центра военно-стратегических исследований Военной академии Генштаба Александр Хряпин.

Военные отметили, что при прекращении СНВ-3, срок действия которого заканчивается в феврале 2021 года, обстановка в мире осложнится. Однако США не высказывают решений о продлении соглашения.

«Подчеркнем, что это чрезвычайно опасный путь, потому что мир снова, как и во второй половине XX века, будет балансировать на грани мировой ядерной катастрофы», - говорится в материале от 6 августа.

Хряпин и Стерлин отметили, что под угрозой и судьба таких соглашений как Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

По мнению представителей Генштаба, за последние 20 лет США предприняли шаги по разрушению системы договоров в области безопасности с целью реализовать концепцию «Быстрый глобальный удар», но с применением ядерного оружия.

Кроме того, в случае разрыва новых договоров Вашингтон может попытаться втянуть РФ в новую гону вооружений.

10 июля глава МИД России Сергей Лавров также заявлял, что в последнее время серьезно увеличились риски ядерного противостояния. Москва ранее не раз отмечала, что при ядерном столкновении победителей быть не может.

Однако в феврале 2018 года США приняли новую доктрину, согласно которой оставляют за собой право превентивного ядерного удара. Кроме того, Вашингтон завершил модернизацию ядерных сил страны и начал разработку новых маломощных ракет.