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Деловая газета "Взгляд"

Российские военные назвали США главным фактором нестабильности в Сирии

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Источник изображения: Ameer Al Mohammedaw/dpa/Global Look Press

Восстановлению мирной жизни в Сирии мешает незаконное присутствие США в Заевфратье, заявил глава российского Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирал Александр Щербицкий.

Он заявил, что присутствие военных США "служит главным фактором общественно-политической нестабильности, препятствует развитию диалога различных сторон сирийского конфликта".

При этом Россия и Сирия "готовы принять все необходимые меры по нормализации обстановки в Заевфратье", передает РИА "Новости".

Ряд населенных пунктов на восточном берегу Евфрата находится под контролем арабского племенного ополчения, которое выступило "против поддерживаемых США вооруженных формирований и органов власти". В ЦПВС отметили "обострение обстановки" в неподконтрольных Дамаску районах провинции Дэйр-эз-Зор.

Как пояснили в ЦПВС главной причиной протестных выступлений стало тяжелое социально-экономическое положение в оккупированных американцами районах.

Кроме того, "напряженная обстановка складывается на юге идлибской зоны деэскалации". При этом Турция "принимает определенные меры по уничтожению бандформирований вдоль трассы М-4", но создать "коридор безопасности" не может. Из-за этого "откладывается проведение очередного совместного российско-турецкого патруля", сказал Щербицкий.

Он сообщил, что боевики обстреливают позиции вооруженных сил Сирии и пытаются атаковать базу Хмеймим, Россия и Сирия вынуждены проводить мероприятия по нейтрализации угрозы. Россия оставляет право на ответные меры против боевиков, чьи действия могут создавать угрозу.

Москва выразила надежду на усиление Турцией мер по уничтожению террористов в сирийском Идлибе.

Напомним, Москва выразила обеспокоенность вспышками напряженности на границе Сирии и Турции.

США предложили России сотрудничество в Сирии.


Антон Антонов

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
США
Турция
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