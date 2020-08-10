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ТАСС

Российские истребители три раза за неделю поднимали на перехват у границ РФ

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Истребитель Су-27
Истребитель Су-27.
Источник изображения: © Снимок с видео/Минобороны РФ/ТАСС

Воздушную разведку вдоль границ России вели 32 самолета-разведчика и шесть иностранных беспилотников

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Российские истребители из состава дежурных по ПВО сил за прошедшую неделю три раза поднимались в воздух, чтобы не допустить нарушения границы иностранными летательными аппаратами. Такие данные Минобороны РФ приводит в пятницу газета "Красная звезда".

Согласно опубликованной инфографике, воздушную разведку вдоль границ России вели 32 самолета-разведчика и шесть беспилотных летательных аппаратов иностранных государств. Все полеты иностранных самолетов и беспилотников проходили под контролем российских радиолокационных систем.

По данным издания, нарушений воздушного пространства РФ не допущено.

Минобороны отмечает, что за неделю у российских летчиков в рамках боевой подготовки было 267 летных смен.

Кроме того, из инфографики следует, что на прошедшей неделе отремонтирован и поставлен в войска один самолет Ту-95МС.

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