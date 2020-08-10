Войти
ТАСС

Генштаб: США хотят воплотить концепцию "Быстрый глобальный удар" в ядерном варианте

402
0
0
НБГУ
Американская стратегия Неядерного быстрого глобального удара (НБГУ).
Источник изображения: http://beseda.ostatok.net/

В новой концепции развития противоракетной обороны США авторы статьи в газете "Красная звезда" отмечают ее явную антироссийскую направленность

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Предпринятые за последние 20 лет шаги США по разрушению системы договоров в области безопасности рассчитаны на реализацию концепции "Быстрый глобальный удар" с применением не только конвенционального, но и ядерного оружия. Об этом пишут в своей статье в газете "Красная звезда" начальник управления Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-майор Андрей Стерлин и ведущий научный сотрудник Центра военно-стратегических исследований Военной академии Генштаба, доктор военных наук полковник Александр Хряпин. Материал опубликован в пятницу.

"Шаги американского руководства направлены на реализацию концепции "Глобальный удар" с применением перспективных ударных средств, в том числе гиперзвуковых, но только с одной оговоркой, что все эти средства могут быть и в ядерном снаряжении", - пишут авторы.

По их мнению, предпринятые Вашингтоном в последние два десятилетия шаги по выходу из Договора по ПРО, ДРСМД, Договору по открытому небу, угрозы выхода из Договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний и нежелание продлевать СНВ-3 направлены на достижение военно-технического превосходства США с целью сохранения глобального лидерства и обеспечения победы в войнах будущего над любой из стран мира и в первую очередь над Россией, в том числе за счет втягивания РФ в очередную гонку вооружений и ослабления таким образом российской экономики.

Как отмечают авторы, это нашло отражение в "Обзоре ядерной политики" США 2018 года. Среди ключевых положений авторы выделяют объявление России противником впервые после окончания холодной войны, декларацию возможности превентивного ядерного удара, а также планы по кардинальному перевооружению ядерных сил с созданием новых крылатых ракет морского базирования и ядерных боеприпасов сверхмалой мощности.

"При этом ядерное оружие с созданием таких боеприпасов, по сути, становится "оружием поля боя", что, безусловно, приведет к снижению порога его применения. Практически одновременно с принятием новой ядерной доктрины в США была принята концепция развития ПРО, содержащая ряд новых положений", - отмечают исследователи.

Новые взгляды на ПРО

В новой концепции развития противоракетной обороны США авторы отмечают ее явную антироссийскую направленность. "Основная направленность глобальной системы ПРО заключается в нейтрализация ракетных угроз всех типов, в первую очередь со стороны России и Китая, поэтому развертываемые компоненты, в том числе и ЕвроПРО, изначально направлены против отечественных стратегических ракет", - подчеркивается в статье.

Особое опасение авторов вызывает концепция "нулевого эшелона" перехвата баллистических ракет. "Воздействие на баллистические ракеты осуществляется не в полете, а на стартовых позициях, то есть удар наносится по отечественным пусковым установкам в позиционных районах ракетных дивизий, по самолетам на аэродромах базирования и ракетоносцам в военно-морских базах. Необходимо подчеркнуть, что с введением нулевого эшелона ПРО стирается грань между наступательным (ударным) и оборонительным оружием", - отмечается в статье.

Возрождение СОИ

Дестабилизирующим фактором и еще одним звеном цепи авторы называют "Оборонную космическую стратегию" Минобороны США, обнародованную в июне 2020 года. В ней космос объявлен театром военных действий, что позволяет созданным в 2019 году Космическим войскам США размещать ударные средства в космосе.

Более того, намерение создать эшелон ПРО в космосе фактически является возрождением "Стратегической оборонной инициативы" (СОИ, программа "Звездных войн" Рейгана). В рамках СОИ, как и сейчас, рассматривался самый широкий спектр ударных средств ПРО: кинетические миниатюрные перехватчики, космические лазеры, аппараты на орбите с оружием на новых физических принципах, лазерные комплексы воздушного базирования, в том числе на основе тяжелых беспилотников.

При этом сохраняется и традиционная угроза союзников США по блоку НАТО. В совокупности НАТО обладает значительным преимуществом над РФ по неядерным вооружениям и силам общего назначения. В связи с этим расширение блока к границам РФ вынуждает Россию реагировать на существующие военные опасности и угрозы своей безопасности.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
2020-й год
NATO
БГУ
БПЛА
ГЗЛА
ЕвроПРО
РСМД
СНВ-3
Ядерный щит
ЯО
Похожие новости
10.08.2020
Об основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания
30.12.2019
Вехи уходящего 2019 года
06.07.2015
ПРО с претензией на глобальность
20.01.2015
Новый щит и новый меч
31.12.2011
ПРО НАТО сделает из Европы заградительный вал
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 10.08 16:31
  • 65
Украина устроила «парад раритетов» на военных учениях
  • 10.08 15:03
  • 5
SpaceX успешно вывела на орбиту еще 57 интернет-спутников Starlink, довела группировку до 595 аппаратов
  • 10.08 14:55
  • 14
Призыв к пересмотру политики США в отношении России
  • 10.08 14:10
  • 2
Путин лишил высших офицеров каракулевых шапок
  • 10.08 13:34
  • 7
Троллинг или фэнтези: Рогозин задумался о "Буране"
  • 10.08 13:06
  • 2
России нужно забыть о дружбе с Западом
  • 10.08 13:05
  • 1
Эксперт: В провокации с задержанием россиян замешаны СБУ и КГБ Белоруссии
  • 10.08 11:50
  • 166
ВЦИОМ: половина россиян считает высадку американцев на Луну фальсификацией властей США
  • 10.08 10:48
  • 1
Эксперт из Польши указал на уязвимость стран Балтии перед Россией
  • 10.08 10:42
  • 11
БМП-3 получат новую защиту и мощный лазер
  • 10.08 10:08
  • 3
В Японии не исключили финансового альянса России и Китая
  • 10.08 09:35
  • 1
Спецназовцы Азербайджана и Турции отработали штурм стратегических объектов
  • 10.08 00:37
  • 191
В США предложили России вместо «Ангары» летать на батуте
  • 10.08 00:31
  • 26
Курс на Восточный: начинается отправка стартового стола для «Ангары»
  • 10.08 00:27
  • 96
Пожар на гигантском корабле обнажил признаки распада ВМС США