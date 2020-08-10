«Антонов»: властный передел состоялся

На Украине уничтожаются остатки высокотехнологичного производства

Карантинное лето в Киеве получается удивительно жарким не только по климатическим показателям. Солнце напекло головушки анархиствующим элементам, которые вдруг решили проверить бдительность Национальной полиции – взрывы самодельных устройств в местах скопления людей, у метро и на рынках, захват заложников. Эти действия никак не напоминают традиционный летний мертвый сезон.

Складывается впечатление, что эти из ряда вон выходящие случаи – пролог к чему-то более серьезному, чем захват заложников бывшим бойцом из АТО с ярким посттравматическим стрессовым расстройством.

На фоне этих тревожных новостей на второй план отошла угроза уничтожения остатков высокотехнологичного производства на Украине. А между тем состоялся передел влияния на ГП «Антонов»: назначен новый руководитель объединения, запущена попытка приватизации стратегической отрасли национального авиастроения.

Жаркий июнь

Краткая хронология событий выглядит следующим образом. 9 июня глава Укроборонпрома уволил президента ГП «Антонов» Александра Донца и назначил врио Александра Лося, который занимал должность вице-президента ГП по проектированию.

Основанием для увольнения стали результаты проверки, выявившие факты неэффективного управления госпредприятием. Помимо этого Донца обвинили в нецелевом использовании объектов госсобственности, злоупотреблениях и нарушениях, которые могли привести к значительным убыткам государства и нанести существенный вред репутации авиапредприятия.

В ответ на это решение трудовой коллектив «Антонова» обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому. В обращении прозвучало обвинение руководства «Укроборонпрома» в попытке остановить деятельность предприятия. Работники ГП потребовали от руководства государства оставить Донца на должности и вывести ГП «Антонов» из-под управления генерального директора Государственного концерна «Укроборонпром» Айвараса Абромавичуса.

15 июня юристы ГП «Антонов» сообщили, что Окружной административный суд Киева приостановил действие решения гендиректора «Укроборонпрома» об увольнении президента ГП «Антонов».

Решение суда не помешало Абромавичусу повторно подписать приказ об увольнении Донца с должности, мотивируя это «отсутствием» решения суда.

В свою очередь, 22 июня профсоюз «Антонова» подал иск об отмене постановления кабмина Арсения Яценюка от 31.03.15 года о передаче ГП в управление концерна. В иске отмечалось, что авиапредприятие включили в состав «Укроборонпрома» незаконно.

Правда, 23 июня профсоюз отозвал иск, а затем и президент «Антонова» Александр Донец опубликовал письмо, в котором пытался объяснить причины «заднего хода»: он отказался от иска по признанию незаконным его увольнения.

Цена вопроса

Решение уволить с должности президента ГП Александра Донца последовало после публичного обмена мнениями в виде пресс-релизов по поводу выполнения контракта на поставку для МВД Перу самолета Ан-178.

Главной проблемой выполнения этого контракта было отсутствие серийного образца машины. Фактически покупателю продали проект, не прошедший испытаний и сертификации, а также последующей наработки на отказ, как это бывает с первыми серийными образцами новой техники.

В МВД Перу этот факт прекрасно понимали, поэтому договор между покупателем и продавцом в лице ГП «Спецтехноэкспорт» содержал такие обязательства поставщика, как обеспечение работы агрегатов и систем в количестве нескольких тысяч часов. Фактически «Спецтехноэкспорт» взял на себя обязательства оперативно и бесплатно устранять все технические отказы. Нетрудно догадаться, кто стал выгодоприобретателем, а кому в перспективе ничего, кроме убытков, не предлагалось.

С начала года ГП «Антонов» в разной форме сообщало общественности, что, несмотря на жесткие рамки выполнения работ, от заказчика Ан-178 предоплата все еще не поступила. Кроме того, от ГП «Антонов» руководство госконцерна ожидало не менее 1,5 млн долл. в виде ежегодного взноса на деятельность «Укроборонпрома». После отчетов новых руководителей госконцерна о зарплатах – 5–8 тыс. долл. в месяц – предприятия, перечислявшие часть прибыли на содержание «Укроборонпрома», естественно, «загорелись желанием» еще улучшить доходы и быт 11 заместителей генерального директора концерна и сотрудников его аппарата.

ГП «Антонов» отказался перечислять взнос за 2019 год, мотивируя это необходимостью финансировать опытно-конструкторские работы (ОКР) по созданию Ан-178, в том числе выстраивание схемы импортозамещения российских комплектующих. В ответ «Укроборонпром» не утвердил финансовый план предприятия на 2020 год.

Затем последовали кадровые решения по Донцу, публичное выяснение отношений и «мировая» в виде отказа президента ГП «Антонов» от исковых требований к руководству концерна. Гендиректор «Укроборонпрома», в свою очередь, «простил» Донцу финансовые нарушения с признаками уголовного преступления и выплаты, которые руководитель самостоятельно себе начислял, беря пример со «старших». Например, размер премии по итогам одного года перевалил за 50 тыс. долл.

Бунт на борту

Пока стороны находились в горячей фазе административного противостояния, для защиты позиций Донца активно привлекался трудовой коллектив ГП.

В частности, как говорилось выше, профсоюз «Антонова» подал судебный иск об отмене решения кабинета министров Украины о передаче госпредприятия в состав «Укроборонпрома». Такой юридический посыл в случае его успешной реализации открывает ход «на свободу» остальным участникам концерна, которые также вряд ли в восторге от нынешней кадровой и экономической политики руководства «Укроборонпрома».

Помимо профсоюза ГП «Антонов» требование о выходе авиастроительных предприятий из состава концерна оформили представители профсоюза работников авиастроительной отрасли. Съезд состоялся в Харькове, и в нем ожидаемо не приняли участия представители государственного концерна, хотя они и были приглашены.

В итоге требования работников отрасли остались не услышаны. Авиастроение не выпустят из орбиты «Укроборонпрома» просто так, по решению суда. Для ликвидации надстройки над предприятиями, которая, кроме потребления не заработанных ею ресурсов, не делает больше ничего, нужны воля, самостоятельность и политическое решение верховной власти Украины. Но ни одного признака наличия подобных побуждений пока не наблюдается. Скорее наоборот, идет активная работа по уничтожению очагов высокотехнологического производства.

В случае зачистки «Антонова» выиграют все его конкуренты. Украинская экспертная мысль до сих пор живет фантазиями о контрактах с Boeing, но в реальности любому мировому производителю от Украины нужны в лучшем случае десяток-другой подготовленных специалистов, согласных работать за не очень большие деньги.

Руководство «Укроборонпрома», действуя в стиле слона в посудной лавке, в случае с ГП «Антонов» как раз играет на руку всем иностранным конкурентам, освобождая часть рынка, которую до этого занимали самолеты, построенные на Украине. Фактически от уничтожения самолетостроения на Украине выигрывают остальные производители: американские, европейские, российские и китайские. Минус один конкурент – хорошо для всех, а для России, возможно, и консолидация уникальных технологий, например по сверхгабаритным транспортникам Ан-124.

ЖК вместо самолетов

Итогом июньского противостояния стала разработка проекта закона об особенностях корпоратизации участников «Укроборонпрома», который понижает роль государства в управлении своими активами.

Вместо назначения руководства того же концерна указом президента кадровые вопросы будет решать правление совместно с наблюдательным советом, в котором представлены все кто угодно, кроме специалистов, заинтересованных в развитии украинской промышленности. Распродажа имущества предприятий, входящих в концерн, будет вестись без учета интересов украинского государства.

Первый пример из недалекого будущего уже есть. В июне «Укроборонпром» разрешил продажу площадей киевского завода «Радар», расположенного в центральном районе украинской столицы. Вместе с планами застройки покупатель получит военный архив и остатки производства все еще уникальной техники. Возможно, саму технику вблизи он не увидит, поскольку все, что можно, отправят в пункт приемки металлолома.

«Антонову», вероятно, нужно приготовиться повторить судьбу «Радара». Одним из объяснений, почему Абромавичус пошел на увольнение Донца, являются многочисленные публикации о планах переместить ГП «Антонов» из престижного спального района столицы на территорию аэродрома в Гостомеле. Освободившийся участок по традиции подлежит застройке элитной недвижимостью. И в этом проекте у Абромавичуса есть свой большой интерес.

Кстати, литовский гражданин не скрывал своих планов по выселению остатков оборонки за пределы Киева. В одном из своих многочисленных интервью годичной давности Абромавичус заявил, что негоже машиностроителям сидеть в центральных районах Киева, если можно то же самое делать в пригороде столицы. А ГП «Антонов» оставался одним из немногих работающих предприятий машиностроения, размещающихся на очень дорогих земельных участках – крупных площадях в престижном районе Киева, чтобы избежать участи переселения.

Кроме того, уже пять лет как предприятие перестало выпускать новые самолеты из-за отсутствия схемы импортозамещения комплектующих и узлов российского производства. Эту схему, к слову, обещал Абромавичус, будучи на должности министра экономического развития и торговли в 2014 году, а создавать ее должен был его бывший зам в министерстве и нынешний в концерне Руслан Корж. Судя по отсутствию результатов, схему никто создавать и не думал, а вот прекратить работу предприятия под лозунгом разрыва сотрудничества с «агрессором» в планах было изначально.

Ну а те направления, что приносят «Антонову» деньги – конструкторское сопровождение летательных аппаратов и эксплуатация Ан-124 в перевозках крупногабаритных грузов, – смогут выдержать переезд и будут дальше приносить деньги всем участникам «пищевой цепочки». Фамилии руководителей «Антонова» в этом вопросе не суть важны, так же как и место, где будет производиться техобслуживание пока еще летающих самолетов знаменитой марки.

Диана Михайлова

Диана Иоанновна Михайлова – военный журналист.