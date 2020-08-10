Америка готовится к многодоменным операциям

Пентагон сможет сражаться в любых пространствах

Руководство МО и министерств других видов ВС США в Стратегии национальной обороны (National Defense Strategy, СНО) определили следующие приоритеты развития ВС: высокоточное оружие, БМП нового поколения, авиационная техника, системы связи и управления, ПРО и ПВО, а также повышение огневой мощи американских солдат.

Продолжением этих направлений военного строительства стала разработка концепции «Управление многодоменными операциями» (Joint All Domain Command and Control, JADC2), которую Пентагон рассматривает как важнейший шаг в обеспечении глобального военно-политического превосходства США. Более года аналитики военного ведомства активно работают над ее созданием, отрабатывая найденные решения в учениях в различных регионах.

Как укрепляли безопасность на Черном море

С 20 по 26 июля на Черном море прошли юбилейные, 20-е по счету, международные учения Sea Breeze-2020 под командованием ВВС США в Европе (USAFE). Отмечалось, что проводимые маневры направлены на укрепление региональной безопасности на Черном море.

В учениях приняли участие около 2 тыс. военнослужащих из Украины, США, Болгарии, Грузии, Норвегии, Румынии, Испании и Турции, 20 кораблей и большое количество авиационной техники различного назначения. Войска отрабатывали совместные действия, одновременное выполнение различных боевых задач и учились поддержанию оперативной связи в многодоменном пространстве.

Как сообщил интернет-журналу Breaking Defense представитель USAFE, эти учения помогут извлечь уроки из предпринимаемых Пентагоном усилий по созданию нового типа командования и управления в войнах будущего.

Разработку концепции JADC2, в основе которой – эффективная координация операций подразделений ВС на суше, на море, в воздухе, в космосе, в кибернетическом и электронном пространствах, возглавляет Министерство ВВС. Недавно министр обороны США Марк Эспер дал указание соответствующим службам военного ведомства завершить работу над этой концепцией к концу текущего года. Председатель Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) генерал Марк Милли поручил каждому виду ВС разработать собственные разделы всеобъемлющей концепции будущих совместных операций во всех доменах (JADO), в которых будут предусмотрены формы и методы непрерывной координации боевых действий во всех средах. Виды ВС уже начали обмениваться офицерами связи и другими специалистами, формируя многоотраслевые группы для отработки новых идей. «Каждому виду ВС были поставлены конкретные задачи по направлениям работ, руководство которыми мы осуществляем. Нашей задачей является обеспечение совместного командования и управления всеми сферами», – заявил уходящий в отставку начальник штаба ВВС генерал Дэвид Голдфейн на вебинаре по данному вопросу. Он отметил, что ВМС отвечают за нанесение совместных ударов по противнику всеми силами и средствами, а Сухопутные войска обеспечивают проведение совместных логистических операций под непосредственным боевым воздействием противника.

В учениях, прошедших в международном воздушном пространстве и в акватории Черного моря, были задействованы подразделения ВМС и Командования специальных операций США в Европе, а также Космического командования. В них участвовали американские многофункциональные легкие истребители четвертого поколения. F-16 Fighting Falcon, входящие в состав 31-го истребительного авиакрыла ВВС США, дислоцирующегося на АБ «Авиано» в Италии, специализированные многофункциональные военно-транспортные самолеты – заправщики KC-135 Stratotankers, входящие в состав 100-го авиакрыла самолетов заправки, базирующиеся на АБ ВВС Великобритании «Милденхолл», расположенной вблизи города с аналогичным названием, а также разведывательно-ударные БПЛА MQ-9 Reapers, входящие в состав 2-го отряда 52-й экспедиционной оперативной группы АБ «Мирославец», приписанной к 1-му тактическому авиакрылу Воздушных сил Польши.

В ходе учений самолеты F-16 отработали тактику применения КР класса «воздух-поверхность» (JASSM), имеющих большую дальность и предназначенных для высокоточного поражения хорошо защищенных целей.

Со стороны ВМС США в Европе и 6-го оперативного флота (ОФ) Пентагона в тренировках принимали участие эскадренный миноносец управляемого ракетного вооружения типа «Арли Берк» (миноносцы четвертого поколения) «Портер» (USS Porter DDG-78), входящий во 2-ю эскадру Атлантического флота США и патрульная эскадрилья (VP-47) P-8 Poseidon из состава 67-го Оперативного соединения (CTF-67). В состав этого ОС входят самолеты разведывательной и базовой патрульной авиации, развернутые в зоне ответственности 6 ОФ. Штаб находится на АБ «Сигонела» (Сицилия, Италия). Были задействованы военно-транспортные самолеты MC-130J Commando II, входящие в состав 352-го крыла авиации ССО, базирующиеся на АБ «Милденхолл».

Генерал Джефф Харригиан, командующий ВВС США в Европе и в Африке, отметил, что проведение операций на Черном море обеспечивает стабильность во всем регионе, а присутствие Пентагона укрепляет отношения с союзниками и партнерами США, посылает сигнал любому противнику о том, что Запад привержен коллективной обороне в этом регионе и готов соответствующим образом реагировать в сложной обстановке безопасности. «В эпоху конкуренции великих держав и в соответствии с положениями СНО такие учебные миссии имеют решающее значение для обеспечения готовности ВС США, демонстрируя нашу способность интегрировать платформы во всех областях», – объявил генерал.

В ходе телефонной пресс-конференции американский капитан Джозеф Гаглиано сообщил: в следующих тренировках количество участников планируется увеличить в два раза; в 2019 году в учениях участвовали 22 страны, в 2020 году до возникновения пандемии предполагалось привлечь 27 стран, а в 2021 году пригласили более 50 стран. Гаглиано подчеркнул, что большое количество участников подобных маневров способствует поддержанию стабильности ситуации и безопасности в Черноморском бассейне. «Чем сложнее будут учения, тем эффективней мы станем как международное сообщество, отвечая на все угрозы безопасности и стабильности на Черном море», – добавил он, но ничего не сказал о приглашении к участию России.

Полезные советы Джеймса Карафано

Ведущий эксперт по проблемам национальной безопасности и внешней политики Джеймс Карафано в материале в журнале TNI заявил, что разрабатываемая МО новая концепция совместных боевых действий находится где-то между бессмысленными академическими упражнениями и объявлением третьей мировой войны. И дал некоторые советы руководителям МО США по строительству войск.

По мнению ученого, размышления о войне никогда не смогут предусмотреть все сложности, возникающие при ее реальной подготовке или ведении, но применение военной силы без руководящей идеи очень напоминает слепого, играющего в хоккей. Поэтому к развитию способов ведения войн следует относиться крайне серьезно. Только такой подход может помочь правильно использовать военную мощь Америки.

Концепция военных действий, отмечает специалист, не должна сводиться только к обозначению форм и методов ведения вооруженной борьбы, а призвана показывать противникам, что отказ от ведения войны с Америкой – очень хорошая идея, поскольку исход любого вооруженного противостояния всегда носит вероятностный характер и далеко не факт, что они смогут одержать победу.

По убеждению Карафано, надежное традиционное сдерживание конкурентов особенно важно в условиях противостояния великих держав. В настоящее время стратегии России, Китая, Ирана и Северной Кореи основаны на стремлении к достижению «победы без борьбы», то есть к реализации своих задач без прямого столкновения с США. Поэтому обеспечение сдерживания – первостепенная задача Пентагона. Америке необходимы обычные концепции ведения боевых действий, которые никогда не позволят ее противникам предположить, что они могут напасть на Соединенные Штаты на поле боя. Если концепции ведения боевых действий не способствуют традиционному сдерживанию, то они никуда не годятся, утверждает Карафано.

США являются мировой державой с глобальными интересами и обязательствами, поэтому руководители ВС должны мыслить и действовать в мировом масштабе. Это означает, что войска Америки должны взаимодействовать со своими союзниками не только на ТВД, но и по всему миру. США должны иметь возможность вести боевые действия одновременно на нескольких ТВД, чтобы не дать противникам воспользоваться отсутствием их войск в некоторых регионах. Фактическое развертывание глобального конфликта будет иметь крайне негативные последствия. Но если руководство США будет правильно оценивать возникающие ситуации и действовать с учетом всех обстоятельств в глобальном масштабе, кошмар мировой катастрофы станет менее вероятен. Поэтому крайне важно, чтобы любые военные понятия, которыми оперирует Пентагон, носили всеобъемлющий характер.

Любая крупная держава, пишет Карафано, не будет заранее уведомлять своих противников, в каком регионе и каким образом она будет защищать свои национальные интересы. Противники США делают все возможное, чтобы, не вступая с ними в непосредственное военное соприкосновение, вынудить Вашингтон сражаться с другими сторонами, растрачивая свои силы. Поэтому Америке следует избегать ненужных конфликтов, хотя это и не всегда возможно, не подвергая страну серьезному риску. Однако, если все-таки конфликт неизбежен, то войска должны быть способны одержать победу над любым противником и в любом оперативном пространстве. Концепция боевых действий должна быть осуществимой, масштабируемой и адаптируемой к любым видам боевых действий, будь то столкновения низкой или высокой интенсивности, симметричные или асимметричные.

В будущих конфликтах ВС США придется действовать во всех средах, начиная с космоса и кончая городскими структурами и поселениями. Им придется сражаться за доступ к различным доменам и за достижение превосходства в каждом из них, учитывая, что потеря преимуществ в одной из сфер боевых действий может привести к утрате оперативных достижений во всех остальных.

Карафано подчеркивает, что ВС США должны быть готовы не только к ведению больших войн, но и ясно осознавать свою роль в реализации других задач, включая поддержание порядка на внутренних территориях, оказание военной помощи гражданам Америки и населению других стран, то есть осознавать себя единой командой, предназначенной для решения множества жизненно важных проблем. При разработке новых боевых концепций лидеры Пентагона должны понимать, что они распространяются не только на США. Союзники и партнеры Америки адаптируют свои военные административные структуры, практики, подготовку и обучение войск таким образом, чтобы в максимальной степени соответствовать ВС США. В эпоху конкуренции великих держав роль союзников обретает особое значение, и если все свободолюбивые страны не будут трудиться сообща, то свободный мир просто не выживет в следующем великом сражении.

В заключительной части рекомендаций руководителям МО США ученый отмечает, что военные концепции не могут создаваться как простой компромисс, как некий «фиговый листок», с помощью которого можно одурачить всех соперников Америки. Добротные концепции являются той рациональной базой, на основе которой формируются все требования к войскам будущего.

Изменения в формах и методах ведения войн в ближайшем будущем признают и российские военачальники. Первый заместитель начальника Генштаба ВС РФ, начальник Главного оперативного управления (ГОУ) генерал-полковник Сергей Рудской в одном из выступлений подчеркнул, что в современной ситуации будут вестись многоплановые боевые действия во всех оперативных пространствах и это будет та самая многодоменная война, концепцию которой разрабатывает МО США.

В новых условиях, считает генерал, главной задачей является формирование эффективной системы обороны от возможных агрессивных действий вероятного противника. И, принимая во внимание тот факт, что США всегда действуют не в одиночку, а с привлечением многочисленных союзников, России также стоит задуматься о конструировании совместной системы обороны с реальными партнерами.

Владимир Иванов

Обозреватель «Независимого военного обозрения»