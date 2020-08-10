В ЦАХАЛ идет перманентная пищевая революция

Правильное питание – важный элемент боевой подготовки

Меню для военнослужащих ЦАХАЛ (Армии обороны Израиля) составляются специалистами Управлении питания при Исследовательском центре (ИЦ) Министерства обороны страны. За качество питания отвечает главный военный повар и главный армейский диетолог.

Из общего котла

Модернизация «Системы питания» ЦАХАЛ проводится периодически по рекомендациям врачей разных специальностей, и прежде всего диетологов. Израильский военный эксперт Авирам Зино писал еще шесть лет назад в газете «Соф а-шавуа»: «У пищевой революции в ЦАХАЛ есть начало, но не видно конца». Зино имел в виду отчет государственного контролера, в котором говорилось о значительном увеличении случаев ожирения среди солдат срочной и сверхсрочной службы. Соответствующими армейскими структурами были приняты немедленные меры как в плане изменения качества и режима питания, так и увеличения обязательных спортивных тренировок. Более того, армия осуществила целостную программу под названием «Боевой дух в здоровом теле». В качестве личного примера эту программу исполняют генералы и старшие офицеры, включая начальника Генштаба.

За последние семь лет затраты на питание израильского солдата возросли в пять раз. Конечно, такое увеличение средств на довольствие повысило качество питания. В частности, в армейских столовых появился новый список малокалорийных продуктов. Так, рис и кускус (особый вид манной крупы) вытеснили блюда с содержанием жиров и углеводов, количественный и качественный состав которых разработан с помощью современных технологий.

Одновременно произошла модернизация кухонных площадей и оборудования в столовых на базах ЦАХАЛ. Для облегчения работы поваров на расширенные кухни были поставлены мясорубки с охлаждением, машины для резки салатов и т.д. Да и сами столовые приборы приобрели современный дизайн.

Особенностью питания военнослужащих ЦАХАЛ является армейский кашрут, исключающий использование некоторых продуктов и смешивание мясных и молочных блюд. В ЦАХАЛ, кстати, служат и мусульмане. Однако с учетом того факта, что халяльная еда для приверженцев ислама почти не отличается от кошерной, на пищевом поле проблем не возникает.

Лицензию на кашрут подтверждают армейские раввины. Но ультраортодоксы не считают такой кашрут достаточно «строгим». Поэтому в батальонах, состоящих из призванных под ружье ультраортодоксов, кашрут контролируется не армейскими, а гражданскими раввинами.

Еще одной особенностью ЦАХАЛ является тот факт, что генералы, офицеры и их подчиненные питаются по одинаковому рациону, но в разных столовых. При этом военнослужащим элитных подразделений – летчикам, морякам и подводникам – предлагается особо калорийное меню.

Меню с российским акцентом

Не забыты в ЦАХАЛ и вегетарианцы. Если раньше военнослужащие, не желавшие употреблять продукты животного происхождения, получали деньги для самостоятельного приобретения веганской пищи, то в последние годы армия закупает соевые десерты, аналоги молочной и мясной продукции.

В составе ЦАХАЛ действует медико-санитарная служба, контролирующая количество, качество и режим питания военнослужащих. Обязательным считается освидетельствование состояния здоровья лиц, занятых хранением, транспортировкой, приготовлением и раздачей готовой пищи. Военный врач майор ЦАХАЛ Савелий Гайсин в беседе с «НВО» подчеркнул, что «в рамках оптимитизации и прагматизации армейского рациона диетологи обращают повышенное внимание на адекватность пищевой нагрузки, на нормальную деятельность желудочно-кишечного тракта и функционирование эндокринной системы».

В российской армии также проявляется заинтересованность в оптимизации питания военнослужащих. В диссертации Эдуарда Соловья «Гигиеническая характеристика перспективных продуктов питания и биологически активных добавок для ВС РФ», представленной на соискание ученой степени кандидата медицинских наук и защищенной в Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова в Санкт-Петербурге в 2003 году, диссертант обращает внимание на необходимость совершенствования питания «особенно в такие периоды службы, как адаптация к новым условиям жизни молодого пополнения, подготовка в учебных подразделениях, выполнение учебно-боевых задач в полевых условиях, морских походах, при длительном или значительном отрыве от баз снабжения».

Весьма показательно, что в ЦАХАЛ по рекомендации главного военного диетолога сметана в армии предлагается редко, а использование маргарина полностью прекращено. Существенно снижено количество жира и сахара. Эдуард Соловей также отмечает, что «замена в рационе питания военнослужащих российской армии традиционных продуктов на соесодержащие не улучшает сбалансированность рациона по основным нутриентам».

В диссертации Сергея Трофимова «Оптимитизация рациона военнослужащих по призыву на основе изучения особенностей военного труда», представленной на соискание ученой степени кандидата медицинских наук и защищенной в Нижнем Новгороде в Институте Федеральной службы безопасности в 2011 году, разработан дифференцированный подход «по оптимизации рациона питания солдат различных военно-учетных специальностей на основе факторов профессиональной деятельности в воинских частях».

Известно, что в ЦАХАЛ призываются и девушки. Именно у них медицинские комиссии часто фиксируют дефицит массы тела (ДМТ). Если такие показатели значительно отстоят от нормы, то такие девушки не могут войти в строй новобранцев. Но в случае небольших расхождений массы тела с нормой не только у призывниц, но и призывников (хотя у израильских юношей ДМТ встречается редко), такие новобранцы зачисляются в части, но оказываются под особым контролем диетологов.

В этом отношении обращают на себя внимание диссертационные исследования Ольги Соболевой «Разработка специальных пищевых продуктов на основе растительного сырья для реабилитации военнослужащих с ДМТ» на соискание ученой степени кандидата технических наук, защищенное в Всероссийском НИИ пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности в 2012 году, и Владимира Лизунова «Гигиеническое обоснование совершенствования питания военнослужащих с пониженной массой тела в условиях воинской части», защищенное в Санкт-Петербурге в Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова в 2009 году.

Исследование Соболевой посвящено разработке технологии специальных пищевых продуктов (включая концентраты) на основе растительного сырья. Эти продукты предназначены для включения в рацион питания военнослужащих с ДМТ, находящихся на стационарном лечении. Лизунов обратил внимание на тот факт, что «10–18% российских призывников, прибывающих в воинские части с молодым пополнением, несмотря на признание их военно-врачебными комиссиями годными к военной службе, питались или недостаточно для своего возраста, или их прежний рацион нельзя назвать здоровым». Диссертант подчеркивает, что «ДМТ различной степени выраженности оказывает негативное влияние на состояние здоровья военнослужащих, их физическую и профессиональную работоспособность (боеспособность), приводит к снижению резистентности организма к воздействующим факторам окружающей среды, росту инфекционной и соматической заболеваемости».

В диссертации Сергея Новоселова «Физиолого-гигиеническое обоснование основных направлений совершенствования диетического питания военнослужащих в условиях реформирования ВС РФ» на соискание степени кандидата медицинских наук РФ, защищенной в Санкт-Петербурге в Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова в 2010 году, отмечается: «В настоящее время заболевания желудочно-кишечного тракта являются одной из наиболее частых причин обращения за медицинской помощью военнослужащих, проходящих военную службу по призыву в ВС РФ, а также их последующей госпитализации». По мнению диссертанта, «существующая в российской армии система организации диетического питания не в полной мере отвечает современным требованиям, предъявляемым к такому типу питания, и не способствует предупреждению обострений хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта». Новоселов выступает за разработку и проведение целенаправленных научных исследований по уточнению показаний к назначению диетического питания и его назначение.

Континентальная диета

ЦАХАЛ также не оставляет без внимания военнослужащих, которым требуется диетическое питание. Специальный отдел Управления питания ИЦ Минобороны предлагает несколько диетических столов для военнослужащих, заболевших во время прохождения действительной службы или находящихся в процессе долечивания.

Кстати, сам способ подачи пищи в столовых на базах ЦАХАЛ – шведский стол. Обычно на завтрак выставляются йогурты, омлеты, несколько видов каш, вареные яйца, паштет из тунца, оливки, молоко, сыры, творожные изделия и салаты. Именно тарелки с разнообразными салатами занимают больше всего места. Кофе, чай, несколько видов соков, хлебобулочные изделия – обязательны. Существенно снижено количество жира и сахара. На завтрак солдатам предоставляется выбор: можно взять обычные хлопья или с повышенным содержанием клетчатки. Второй вариант считается более здоровым.

На обеды выставляются мясные и рыбные блюда. Чаще всего готовится курица, говядина или индюшатина. Предлагаются не менее пяти видов гарнира, который можно взять в любом количестве. Пакетики с солью, горчицей и кетчупом всегда в свободном доступе. Отдельно предлагается вегетарианское меню.

Ужин израильского военнослужащего отличается от завтрака только увеличенным количеством разнообразных фруктов и десертом. С учетом двух промежуточных перекусов, именуемых «кофе-брейками», питание на армейских базах пятиразовое.

Еврейское государство – одно из самых небольших на планете (по территории меньше половины Московской области). Поэтому использование в ходе боевых операций полевых кухонь совершенно не рационально. Вне баз военнослужащие ЦАХАЛ получают сухие пайки (на иврите «манот крав»), состав которых постоянно совершенствуется. Боец может в течение считанных минут благодаря специальной упаковке, не разжигая огня, получить горячее мясное блюдо. Нынешний полный набор «сухого пайка» весит полтора килограмма.

Примечательно, что на израильских военных базах поварами служат как маститые шефы с многолетними стажами, так и вчерашние призывники, закончившие специальные курсы. Но на здешних конкурсах армейских поваров по приготовлению вкусных, питательных и нежирных блюд нередко побеждают молодые специалисты поварского искусства.

Иерусалим

Захар Гельман

Захар Гельман – независимый журналист.