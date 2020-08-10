Германия срочно строит боевые Leguan

В НАТО опасаются, что их бронетехника не сможет проехать по России

Бундесвер получил средства для закупки 24 танковых мостоукладчиков Leguan на шасси танка Leopard 2. Их поставка должна состояться в 2023–2028 годах. Симптоматично, что решение принято на фоне вывода части американского контингента из Германии и передислокации его в Польшу. На данный момент там уже находится 4,5 тыс. американских солдат. Усиление контингента – своеобразная месть Дональда Трампа Берлину за нежелание увеличить расходы на оборону от «российской агрессии». С другой стороны, это экспансия в Восточную Европу и Прибалтику. Вашингтон строит собственную политику в НАТО, целью которой становятся не коллективные, а двусторонние отношения в рамках альянса. По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, альянс вложит 260 млн долл. в строительство военных объектов для вооруженных сил США в Польше.

В феврале 2019 года на сайте госзакупок США был размещен тендер инженерных войск на строительство «комплекса для длительного хранения и технического обслуживания снаряжения» на авиабазе Повидз – «крупнейшего за последнее время строительного проекта в рамках НАТО по обустройству комплекса хранения американской боевой техники». По некоторым данным, на нем планируется разместить танковую бригаду сухопутных войск: до 90 M1A2 Abrams, 130 БМП Bradley и 18 самоходных гаубиц Paladin. Впрочем, как несколько месяцев назад отмечало издание Breaking Defense, вся эта техника может оказаться беспомощной перед лицом «российской угрозы». Дело в том, что в Польше нет мостов через текущую через всю страну Вислу, способных выдержать вес боевых машин Североатлантического альянса. Танк Abrams весит 70 т. Поэтому вместо стремительного наступления вглубь территории противника в случае войны американцам придется вести изнурительную оборону.

Понятно, что 24 танковых мостоукладчика не решат проблему в целом. Однако на фоне недавней презентации немецкого концерна Rheinmetall в Twitter танка Challenger 2 с новой броней и 130-мм пушкой повышенной мощности становится ясно, что западные производители всерьез взялись за модернизацию бронетанкового парка и инженерной техники. Эксперты говорят, что это следствие серьезного обновления бронетанкового парка и инженерной техники в России. Только в рамках форума «Армия-2020» военные планируют представить более 60 новых машин, способных обеспечить продвижение Российской армии на любом театре военных действий. Среди них есть настоящие универсалы. Например, танковый мостоукладчик МТУ-2020. На нем установлен складной 27-метровый мост грузоподъемностью 60 т. Укладка моста на препятствие без выхода экипажа не превышает пяти минут. Эти и ряд других характеристик машины превышают параметры зарубежных аналогов. По такому мосту с одного края оврага на другой с легкостью переедет «Армата» или тяжелая БМП Т-15. Для сравнения: немецкий Leguan позволяет преодолеть водную преграду или суходольные препятствия шириной до 24 м либо поставить два отдельных моста по 14 м. Операция наведения моста полностью автоматизирована, осуществляется одним человеком, находящимся под защитой брони, и занимает около пяти минут.

Есть и новые понтоны ПП-2005М. Это более 40 машин. Они перевозят секции переправы и специальные буксирно-моторные катера. Из стандартного комплекта собирается наплавной мост длиной более 250 м и грузоподъемностью 120 т. При этом непосредственная работа по его наведению через реку занимает примерно час. С помощью этого комплекса можно уже переправить на другой берег даже стратегический ракетный комплекс «Ярс».

В российском учебнике по «Общей тактике» написано, что на каждые 5 км движения по российским полям и весям обязательно будет водное препятствие шириной в пять метров. На каждые 10 км – не менее 10 м, на 50 км – не менее 50 м, а на 100 км марша – река шириной более 100 м. В рамках всех последних учений Минобороны постоянно отрабатывает форсирование водных препятствий, что говорит нам: армия России может не только сдерживать противника, но и вести активные наступательные действия.